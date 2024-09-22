Росіяни ввечері вдарили по Конотопу на Сумщині: влада закликала запастися водою

Про це повідомляє мер міста Артем Семеніхін.

"Маємо приліт. Деталі уточнюємо. Вода і павербанки!" - написав мер.

За попередньою інформацією, внаслідок ворожого удару люди не постраждали.

Перед цим, близько 22:00, Повітряні сили повідомляли про ракету, що рухалася через Сумську область у південно-західному напрямку.