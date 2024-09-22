Росіяни ввечері вдарили по Конотопу на Сумщині: влада закликала запастися водою
Увечері неділі, 22 вересня, російська окупаційна армія вдарила по Конотопу Сумської області
Про це повідомляє мер міста Артем Семеніхін.
"Маємо приліт. Деталі уточнюємо. Вода і павербанки!" - написав мер.
За попередньою інформацією, внаслідок ворожого удару люди не постраждали.
Перед цим, близько 22:00, Повітряні сили повідомляли про ракету, що рухалася через Сумську область у південно-західному напрямку.
- Того ж дня росіяни обстріляли Краматорськ Донецької області. Унаслідок цього постраждали 5 людей, 16-річна дівчина перебуває у важкому стані.
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