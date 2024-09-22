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Армія РФ ударила по Краматорську: 5 поранених, 16-річна дівчина - у важкому стані

Катерина Єсікова
22 вересня, 2024 неділя
20:49
Війна з Росією Краматорськ, Костянтинівка обстріл

Російська окупаційна армія 22 вересня обстріляла Краматорськ Донецької області. Унаслідок цього постраждали 5 людей, 16-річна дівчина перебуває у важкому стані

Зміст

Про це повідомив начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

За його словами, ворог атакував місто увечері 22 вересня. Унаслідок цього поранення отримали 5 місцевих жителів. Серед постраждалих - 16-річна дівчина, яка перебуває у важкому стані.

Крім цього, пошкоджені 4 будинки та 2 автомобілі.

Водночас Філашкін наголосив, що на Донеччині немає "абсолютно безпечних місць". Він закликав місцевих жителів евакуюватися.

  • Того ж дня російські війська завдали удару по місту Слов'янськ Донецької області. Унаслідок обстрілів поранень зазнали щонайменше троє людей.
Теги:
російська армія
Краматорськ
Донеччина
ракетний удар
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2024, неділя
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