Армія РФ ударила по Краматорську: 5 поранених, 16-річна дівчина - у важкому стані
Російська окупаційна армія 22 вересня обстріляла Краматорськ Донецької області. Унаслідок цього постраждали 5 людей, 16-річна дівчина перебуває у важкому стані
Про це повідомив начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін.
За його словами, ворог атакував місто увечері 22 вересня. Унаслідок цього поранення отримали 5 місцевих жителів. Серед постраждалих - 16-річна дівчина, яка перебуває у важкому стані.
Крім цього, пошкоджені 4 будинки та 2 автомобілі.
Водночас Філашкін наголосив, що на Донеччині немає "абсолютно безпечних місць". Він закликав місцевих жителів евакуюватися.
- Того ж дня російські війська завдали удару по місту Слов'янськ Донецької області. Унаслідок обстрілів поранень зазнали щонайменше троє людей.
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