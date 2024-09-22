Армія РФ ударила по Краматорську: 5 поранених, 16-річна дівчина - у важкому стані

Про це повідомив начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

За його словами, ворог атакував місто увечері 22 вересня. Унаслідок цього поранення отримали 5 місцевих жителів. Серед постраждалих - 16-річна дівчина, яка перебуває у важкому стані.

Крім цього, пошкоджені 4 будинки та 2 автомобілі.

Водночас Філашкін наголосив, що на Донеччині немає "абсолютно безпечних місць". Він закликав місцевих жителів евакуюватися.