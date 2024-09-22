Росіяни серед дня обстріляли Слов'янськ: поранено трьох людей

Про це повідомив начальник міської військової адміністрації Вадим Лях.

"Неспокійні вихідні у Словʼянську. На жаль, сьогодні наше місто знов зазнало обстрілів", - сказав він.



Зазначається, що влучання сталися у мікрорайонах Черевківка і Словкурорт.



Голова МВА додав, що на Черевківці зруйновано декілька приватних будинків, багато пошкоджено. Крім того, є троє поранених серед місцевих. Усіх потерпілих доставили до лікарні.

Фото: https://t.me/slv_vca

Фото: https://t.me/slv_vca