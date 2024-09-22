Росіяни серед дня обстріляли Слов'янськ: поранено трьох людей
У неділю, 22 вересня, російські війська завдали удару по місту Слов'янськ Донецької області. Унаслідок обстрілів поранень зазнали щонайменше троє людей
Про це повідомив начальник міської військової адміністрації Вадим Лях.
"Неспокійні вихідні у Словʼянську. На жаль, сьогодні наше місто знов зазнало обстрілів", - сказав він.
Зазначається, що влучання сталися у мікрорайонах Черевківка і Словкурорт.
Голова МВА додав, що на Черевківці зруйновано декілька приватних будинків, багато пошкоджено. Крім того, є троє поранених серед місцевих. Усіх потерпілих доставили до лікарні.
Фото: https://t.me/slv_vca
Фото: https://t.me/slv_vca
- Уранці цього ж дня російські окупанти з БПЛА атакували середмістя Херсона, внаслідок чого поранення дістав чоловік. Пізніше дрон поранив чоловіка та жінку у Дніпровському районі.
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