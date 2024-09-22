Окупанти вдарили безпілотниками по Херсону: поранили двох чоловіків
Вранці неділі, 22 вересня російські окупанти з БПЛА атакували середмістя Херсона, внаслідок чого поранення дістав чоловік. Пізніше дрон поранив ще одного чоловіка у Дніпровському районі
Про це повідомив голова Херсонської ОВА Роман Мрочко.
"Близько 8:00 російські окупанти з БПЛА атакували середмістя Херсона. При цьому був поранений 51-річний чоловік", - написав він.
За словами очільника ОДА, поранений чоловік ушпиталений з вибуховою та закритою черепно-мозковою травмами, контузією, множинними уламковими пораненнями спини.
Згодом Херсонська ОДА поінформувала, що через атаку російського безпілотника у Дніпровському районі Херсона постраждав 86-річний чоловік. Його шпиталізували до лікарні з мінно-вибуховою травмою та уламковим пораненням ноги. Медики оцінюють його стан як середньої тяжкості.
- Від початку доби 20 вересня російська окупаційна армія атакувала Херсонщину. Унаслідок обстрілів загинули дві людини, також є поранені.
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