Окупанти вдарили безпілотниками по Херсону: поранили двох чоловіків

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Роман Мрочко.

"Близько 8:00 російські окупанти з БПЛА атакували середмістя Херсона. При цьому був поранений 51-річний чоловік", - написав він.

За словами очільника ОДА, поранений чоловік ушпиталений з вибуховою та закритою черепно-мозковою травмами, контузією, множинними уламковими пораненнями спини.

Згодом Херсонська ОДА поінформувала, що через атаку російського безпілотника у Дніпровському районі Херсона постраждав 86-річний чоловік. Його шпиталізували до лікарні з мінно-вибуховою травмою та уламковим пораненням ноги. Медики оцінюють його стан як середньої тяжкості.