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Росіяни від початку доби атакують Херсон та область: загинув чоловік, є поранені

Юлія Лаврук
20 вересня, 2024 п'ятниця
12:35
Війна з Росією

Від початку доби 20 вересня російська окупаційна армія атакує Херсонщину. Унаслідок обстрілу обласного центру загинув чоловік, також є поранені в інших населених пунктах

Зміст

Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Внаслідок ворожої атаки на Херсон загинув 27-річний чоловік. У момент обстрілу він перебував на вулиці.

Раніше в ОВА також інформували, що близько 10:30 російські військові атакували з дрона автомобіль у Херсоні, внаслідок чого 60-річний чоловік дістав вибухову травму, множинні уламкові поранення голови, тулуба, руки та ноги.

Потерпілого доставили до лікарні у середньому стані тяжкості.

Крім того, у Кіндійці через скидання вибухівки з російського дрона постраждали двоє чоловіків, які перебували на вулиці. Вони дістали вибухові травми та уламкові поранення ніг. Обох потерпілих доставили до лікарні для надання меддопомоги.

Також вранці росіяни з артилерії атакували Томину Балку Білозерської громади, передавали в ОВА. Ворог обстріляв житлову забудову, внаслідок чого пошкоджено щонайменше три оселі. Потерпілих серед місцевих жителів немає.

До того ж вночі під ударами окупантів опинилося село Благовіщенське Херсонської громади. Постраждав 35-річний чоловік, який перебував на подвірʼї будинку. Він дістав вибухову травму і контузію. Лікарі на місці надали потерпілому необхідну меддопомогу.

  • Російська окупаційна армія 19 вересня атакувала Дніпровський район Херсона. Внаслідок скидання вибухівки з БПЛА постраждали дві людини.
Теги:
Україна
російська армія
Херсон
Херсонщина
окупанти
безпілотник
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