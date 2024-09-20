Росіяни від початку доби атакують Херсон та область: загинув чоловік, є поранені
Від початку доби 20 вересня російська окупаційна армія атакує Херсонщину. Унаслідок обстрілу обласного центру загинув чоловік, також є поранені в інших населених пунктах
Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
Внаслідок ворожої атаки на Херсон загинув 27-річний чоловік. У момент обстрілу він перебував на вулиці.
Раніше в ОВА також інформували, що близько 10:30 російські військові атакували з дрона автомобіль у Херсоні, внаслідок чого 60-річний чоловік дістав вибухову травму, множинні уламкові поранення голови, тулуба, руки та ноги.
Потерпілого доставили до лікарні у середньому стані тяжкості.
Крім того, у Кіндійці через скидання вибухівки з російського дрона постраждали двоє чоловіків, які перебували на вулиці. Вони дістали вибухові травми та уламкові поранення ніг. Обох потерпілих доставили до лікарні для надання меддопомоги.
Також вранці росіяни з артилерії атакували Томину Балку Білозерської громади, передавали в ОВА. Ворог обстріляв житлову забудову, внаслідок чого пошкоджено щонайменше три оселі. Потерпілих серед місцевих жителів немає.
До того ж вночі під ударами окупантів опинилося село Благовіщенське Херсонської громади. Постраждав 35-річний чоловік, який перебував на подвірʼї будинку. Він дістав вибухову травму і контузію. Лікарі на місці надали потерпілому необхідну меддопомогу.
- Російська окупаційна армія 19 вересня атакувала Дніпровський район Херсона. Внаслідок скидання вибухівки з БПЛА постраждали дві людини.
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