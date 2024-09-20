Росіяни від початку доби атакують Херсон та область: загинув чоловік, є поранені

Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Внаслідок ворожої атаки на Херсон загинув 27-річний чоловік. У момент обстрілу він перебував на вулиці.

Раніше в ОВА також інформували, що близько 10:30 російські військові атакували з дрона автомобіль у Херсоні, внаслідок чого 60-річний чоловік дістав вибухову травму, множинні уламкові поранення голови, тулуба, руки та ноги.

Потерпілого доставили до лікарні у середньому стані тяжкості.

Крім того, у Кіндійці через скидання вибухівки з російського дрона постраждали двоє чоловіків, які перебували на вулиці. Вони дістали вибухові травми та уламкові поранення ніг. Обох потерпілих доставили до лікарні для надання меддопомоги.

Також вранці росіяни з артилерії атакували Томину Балку Білозерської громади, передавали в ОВА. Ворог обстріляв житлову забудову, внаслідок чого пошкоджено щонайменше три оселі. Потерпілих серед місцевих жителів немає.

До того ж вночі під ударами окупантів опинилося село Благовіщенське Херсонської громади. Постраждав 35-річний чоловік, який перебував на подвірʼї будинку. Він дістав вибухову травму і контузію. Лікарі на місці надали потерпілому необхідну меддопомогу.