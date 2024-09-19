У Херсоні окупанти скинули вибухівку з БПЛА: один із постраждалих у важкому стані

Про це повідомила пресслужба Херсонської ОВА.

"У Херсоні через атаку російського дрона постраждав медпрацівник. Близько 16:00 ворог вдарив з БПЛА по Дніпровському району міста. Внаслідок скидання вибухівки постраждав 39-річний чоловік", - ідеться у повідомленні.

В ОВА зазначили, що потерпілий дістав осколкове поранення грудної клітини.

"Бригада швидкої доставила потерпілого до лікарні у тяжкому стані. Медики продовжують боротися за його життя", - поінформували у пресслужбі.

Пізніше там уточнили, що внаслідок атаки постраждала ще одна людина.

У 58-річної жінки – вибухова травма та осколкове поранення щелепи. Їй надають необхідну медичну допомогу.