У Херсоні окупанти скинули вибухівку з БПЛА: один із постраждалих у важкому стані
Російська окупаційна армія 19 вересня атакувала Дніпровський район Херсона. Внаслідок скидання вибухівки з БПЛА постраждали дві людини
Про це повідомила пресслужба Херсонської ОВА.
"У Херсоні через атаку російського дрона постраждав медпрацівник. Близько 16:00 ворог вдарив з БПЛА по Дніпровському району міста. Внаслідок скидання вибухівки постраждав 39-річний чоловік", - ідеться у повідомленні.
В ОВА зазначили, що потерпілий дістав осколкове поранення грудної клітини.
"Бригада швидкої доставила потерпілого до лікарні у тяжкому стані. Медики продовжують боротися за його життя", - поінформували у пресслужбі.
Пізніше там уточнили, що внаслідок атаки постраждала ще одна людина.
У 58-річної жінки – вибухова травма та осколкове поранення щелепи. Їй надають необхідну медичну допомогу.
- 18 вересня у Херсоні через скидання вибухівки з БПЛА постраждали 5 людей.
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