У Херсоні через скидання вибухівки з БПЛА постраждали 5 людей
У Херсоні внаслідок російських обстрілів 18 вересня постраждали п'ятеро цивільних. Потерпілим надали всю необхідну медичну допомогу
Про це повідомила пресслужба Херсонської ОВА.
"Під російськими ударами вкотре опинився Дніпровський район Херсона. Внаслідок ворожого обстрілу поблизу магазину постраждала 45-річна жінка. Вона дістала вибухову травму та контузію", - йдеться у повідомленні.
"Також через скидання вибухівки з БПЛА вибухову травму і поранення гомілки дістав 58-річний чоловік", - додали в ОВА.
Там зазначили, що потерпілі самостійно звернулися до лікарні, їм надали необхідну медичну допомогу і відпустили на амбулаторне лікування.
Пізніше до лікарні звернувся ще один херсонець, який постраждав через атаку ворожого БПЛА у Дніпровському районі міста.
"Близько 16:30 внаслідок скидання вибухівки з дрона 32-річний чоловік дістав вибухову травму та осколкове поранення грудної клітини", - поінформували в ОВА.
Стан потерпілого медики оцінили як легкий.
О 18:04 в ОВА уточнили, що в Херсоні ще двоє людей постраждали через атаку російського безпілотника. Згідно з повідомленням, у 53-річної жінки та 54-річного чоловіка – гостра реакція на стрес. Їм надали медичну допомогу на місці, від госпіталізації вони відмовились.
- 17 вересня РФ скинула вибухівку на цивільне авто в Херсоні, внаслідок чого було поранено чотирьох людей.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.28 Купівля 41.28Продаж 41.8
- EUR Купівля 45.85Продаж 46.56
- Актуальне
- Важливе