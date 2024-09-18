У Херсоні через скидання вибухівки з БПЛА постраждали 5 людей

Про це повідомила пресслужба Херсонської ОВА.

"Під російськими ударами вкотре опинився Дніпровський район Херсона. Внаслідок ворожого обстрілу поблизу магазину постраждала 45-річна жінка. Вона дістала вибухову травму та контузію", - йдеться у повідомленні.

"Також через скидання вибухівки з БПЛА вибухову травму і поранення гомілки дістав 58-річний чоловік", - додали в ОВА.

Там зазначили, що потерпілі самостійно звернулися до лікарні, їм надали необхідну медичну допомогу і відпустили на амбулаторне лікування.

Пізніше до лікарні звернувся ще один херсонець, який постраждав через атаку ворожого БПЛА у Дніпровському районі міста.

"Близько 16:30 внаслідок скидання вибухівки з дрона 32-річний чоловік дістав вибухову травму та осколкове поранення грудної клітини", - поінформували в ОВА.

Стан потерпілого медики оцінили як легкий.

О 18:04 в ОВА уточнили, що в Херсоні ще двоє людей постраждали через атаку російського безпілотника. Згідно з повідомленням, у 53-річної жінки та 54-річного чоловіка – гостра реакція на стрес. Їм надали медичну допомогу на місці, від госпіталізації вони відмовились.