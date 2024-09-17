Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Війна з Росією РФ скинула вибухівку на цивільне авто у Херсоні: поранено чотирьох людей
Оновлено

РФ скинула вибухівку на цивільне авто у Херсоні: поранено чотирьох людей

Юлія Юліна
17 вересня, 2024 вiвторок
17:41
Війна з Росією Херсон

Удень 17 вересня російська окупаційна армія скинула вибухівку з БПЛА на цивільний автомобіль. Унаслідок атаки ворога дістали поранення чотири людини

Зміст

Про це повідомила пресслужба Херсонської ОВА.

Інцидент стався у Дніпровському районі Херсона.

"Унаслідок скидання вибухівки 63-річний чоловік дістав вибухову травму, множинні осколкові поранення кінцівок і грудної клітки. Його стан оцінюють як тяжкий", - ідеться в повідомленні ОВА.

"У 33-річної жінки діагностували вибухову травму та контузію", - додали там.

Обох потерпілих доставили до лікарні для надання медичної допомоги.

Пізніше очільник Херсонської МВА Роман Мрочко уточнив, що внаслідок скидання вибухівки з дрона постраждали ще дві людини.

"Тілесні ушкодження отримала 45-річна жінка. В неї вибухова та закрита черепно-мозкова травми, контузія. Медики надали їй необхідну допомогу на місці. У момент скиду росіянами вибухівки з дрона потерпіла була в приміщенні", - написав він.

За його даними, контузію, вибухову травму та осколкові поранення також дістав 53-річний чоловік. Постраждалого госпіталізували.

  • Близько 4 ранку 17 вересня російська окупаційна армія намагалася атакувати Херсон безпілотником. Унаслідок падіння уламків БПЛА постраждали двоє людей.
Теги:
Новини
Україна
Херсон
безпілотник
Читайте також:
Віталій Портников
Автор Тетяна Нижник
14 вересня, 2024 субота
Ми наближаємося до Третьої світової війни, Україна є лише проміжною частиною, - Портников
Автор Катерина Єсікова
16 вересня, 2024 понедiлок
В Росії проломили череп пропагандисту Олександру Коробову - воєнний злочинець помер на місці
Автор Марія Науменко
16 вересня, 2024 понедiлок
Коктейль із сонячного спалаху, викиду корональної маси та корональної діри: науковці попередили про сильну геомагнітну бурю
Київ
+25°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.26
    Купівля 41.26
    Продаж 41.77
  • EUR
    Купівля 45.8
    Продаж 46.52
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, вiвторок
17 вересня
18:10
форма ЗСУ
Міноборони розпочало перевірку харчування у військових частинах
18:00
OPINION
У час війни за ідентичність економимо на культурі
17:55
Володимир Зеленський
"Зеленський ініціював війну проти російськомовного населення Донбасу": антиукраїнські наративи в іноземних ЗМІ за 17 вересня
17:54
Оновлено
швидка
РФ ударила КАБами по Київському району Харкова: серед постраждалих – четверо рятувальників
17:52
електроенергія
Енергетики не планують вимикати українцям світло 18 вересня
17:48
Ексклюзив
Ракетний комплекс "Іскандер"
Є припущення, що ворог зробив переорієнтацію з крилатих ракет на балістичні, - Defense Express
17:39
ЗСУ
Підрозділи ВМС ЗСУ неподалік Маріуполя ліквідували сховища з боєприпасами росіян
17:35
Сергій Стерненко
Стерненко опублікував нові дані щодо можливої наявності паспорта РФ у Труханова. Мер Одеси відреагував
17:27
Ексклюзив
Елла Лібанова
Депопуляція в Україні практично неминуча за будь-якого міграційного сценарію, - академік Лібанова
17:21
Джеймс Кемерон
Зніматиме після "Аватара": Кемерон придбав права на екранізацію книжки про атомний вибух у Хіросімі
17:19
Олександр Камишін
Уряд призначив Олександра Камишіна членом наглядової ради Укрзалізниці
17:18
Оновлено
новини Львівщини
РФ атакувала балістикою підприємство у Сумах: є постраждалий
17:08
Аркадій Карцан
Помер боксер збірної України Карцан
16:56
Олаф Шольц
Слід "вивчати можливості початку мирного розвитку" війни в Україні, - Шольц
16:52
На фото: фільм "БожеВільні" (DIAGNOSIS: DISSENT)
Вийшов новий трейлер історичної драми "БожеВільні" про каральну психіатрію в СРСР
16:49
Михайло Подоляк
В ОП розповіли, на які умови задля припинення війни Україна ніколи не погодиться
16:44
Павел Коваль, польський депутат
Гарріс перегородила дорогу Трампу, а він гине від своєї ж зброї, - польський депутат Павел Коваль
16:32
Даяна Ястремська
Тенісистка Ястремська зганьбилась через тренування з 15-річним росіянином
16:29
тюрма
В Україні на 15 років засудили киянина, який шпигував на оборонному заводі для РФ
16:20
"Конотопська відьма" за місяць кінопрокату зібрала $1 млн
16:18
Міністерство оборони
Міноборони розробило нову модель оборонного менеджменту на основі передових практик НАТО
16:16
Інфографіка
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштують бензин, газ і дизель
16:09
Оновлено
Курська область
В ООН відреагували на заклик МЗС України долучитися до заходів гуманітарного реагування на Курщині
16:07
Ігор Вернер
Перепис населення можна буде провести лише після скасування воєнного стану, - Держслужба статистики
16:07
OPINION
Замах на Трампа може бути сценарієм російських спецслужб
16:06
Ексклюзив
Карта Харківщина 08.08.24
На напрямку Глибоке - Липці вдалося перерізати логістику підрозділам РФ, - речник ОТУВ "Харків"
16:02
На фото: Гарві Вайнштейн
У Великій Британії зняли два звинувачення з Гарві Вайнштейна, жінки висловили розчарування
15:26
Президент Бразилії Луїз Інасіо Лула да Сілва
Президент Бразилії да Сілва заявив, що для держави важливо залишатися осторонь війни РФ проти України
15:12
Ексклюзив
Карта бойових дій за 4-11 вересня
Створено загрозу оперативного оточення угруповання РФ в районі населеного пункту Крем'яне, - військовий експерт Снєгирьов
15:10
Верховна Рада
Верховна Рада прийняла за основу законопроєкт про публічні закупівлі
15:07
Ексклюзив
Бердянськ
Марка від Укрпошти, майстеркласи та вікторини: у Києві, Львові й Запоріжжі відзначили день міста Бердянська
14:30
Осінь, дощ
В Україні очікується зниження температури: прогноз від Наталки Діденко на 18 вересня
14:20
на фото Верховна Рада України
Рада у першому читанні підтримала законопроєкт про підвищення податків
14:14
Еммануель Макрон
У Франції запустили процедуру імпічменту президента Макрона
14:07
OPINION
Кремль ліпить з України "головну терористку" світу
13:55
Армія РФ вдарила КАБами по Глухову на Сумщині: постраждали батько й син
13:45
Анналена Бербок, міністерка закордонних справ Німеччини
"Якщо Україна впаде, наступною буде Молдова": Бербок попередила про наміри Путіна
13:39
OPINION
Андрюс Кубілюс став Комісаром ЄС з питань оборони та космосу
13:32
Верховна Рада
Модульні лікарні та лікування раку: Рада ратифікувала два договори між Україною та Францією
13:19
Шортліст Букерівської премії
Букерівська премія - 2024 оголосила короткий список: уперше у ньому 5 жінок і 1 чоловік
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV