РФ скинула вибухівку на цивільне авто у Херсоні: поранено чотирьох людей
Удень 17 вересня російська окупаційна армія скинула вибухівку з БПЛА на цивільний автомобіль. Унаслідок атаки ворога дістали поранення чотири людини
Про це повідомила пресслужба Херсонської ОВА.
Інцидент стався у Дніпровському районі Херсона.
"Унаслідок скидання вибухівки 63-річний чоловік дістав вибухову травму, множинні осколкові поранення кінцівок і грудної клітки. Його стан оцінюють як тяжкий", - ідеться в повідомленні ОВА.
"У 33-річної жінки діагностували вибухову травму та контузію", - додали там.
Обох потерпілих доставили до лікарні для надання медичної допомоги.
Пізніше очільник Херсонської МВА Роман Мрочко уточнив, що внаслідок скидання вибухівки з дрона постраждали ще дві людини.
"Тілесні ушкодження отримала 45-річна жінка. В неї вибухова та закрита черепно-мозкова травми, контузія. Медики надали їй необхідну допомогу на місці. У момент скиду росіянами вибухівки з дрона потерпіла була в приміщенні", - написав він.
За його даними, контузію, вибухову травму та осколкові поранення також дістав 53-річний чоловік. Постраждалого госпіталізували.
- Близько 4 ранку 17 вересня російська окупаційна армія намагалася атакувати Херсон безпілотником. Унаслідок падіння уламків БПЛА постраждали двоє людей.
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