РФ скинула вибухівку на цивільне авто у Херсоні: поранено чотирьох людей

Про це повідомила пресслужба Херсонської ОВА.

Інцидент стався у Дніпровському районі Херсона.

"Унаслідок скидання вибухівки 63-річний чоловік дістав вибухову травму, множинні осколкові поранення кінцівок і грудної клітки. Його стан оцінюють як тяжкий", - ідеться в повідомленні ОВА.

"У 33-річної жінки діагностували вибухову травму та контузію", - додали там.

Обох потерпілих доставили до лікарні для надання медичної допомоги.

Пізніше очільник Херсонської МВА Роман Мрочко уточнив, що внаслідок скидання вибухівки з дрона постраждали ще дві людини.

"Тілесні ушкодження отримала 45-річна жінка. В неї вибухова та закрита черепно-мозкова травми, контузія. Медики надали їй необхідну допомогу на місці. У момент скиду росіянами вибухівки з дрона потерпіла була в приміщенні", - написав він.

За його даними, контузію, вибухову травму та осколкові поранення також дістав 53-річний чоловік. Постраждалого госпіталізували.