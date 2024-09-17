Уранці армія РФ атакувала Херсон з БПЛА: через падіння уламків постраждали 2 людини

Про це повідомляє очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Зазначається, що уламками збитого безпілотника пошкоджено приміщення гаражного кооперативу у Центральному районі Херсона.

Унаслідок цього постраждали двоє охоронців, які перебували у будівлі. У 49-річного чоловіка - вибухова травма і контузія, у 64-річного - теж саме й уламкові поранення гомілки.