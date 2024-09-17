Уранці армія РФ атакувала Херсон з БПЛА: через падіння уламків постраждали 2 людини
Близько 4 ранку 17 вересня російська окупаційна армія намагалася атакувати Херсон безпілотником. Унаслідок падіння уламків БПЛА постраждали двоє людей
Про це повідомляє очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
Зазначається, що уламками збитого безпілотника пошкоджено приміщення гаражного кооперативу у Центральному районі Херсона.
Унаслідок цього постраждали двоє охоронців, які перебували у будівлі. У 49-річного чоловіка - вибухова травма і контузія, у 64-річного - теж саме й уламкові поранення гомілки.
- За добу 16 вересня російські окупанти обстріляли 10 населених пунктів Херсонщини. Внаслідок атак дві людини загинули, серед них дитина, також троє отримали поранення.
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