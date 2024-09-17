Росіяни за добу атакували 10 населених пунктів Херсонщини: серед загиблих дитина, є поранені

Про це повідомляє очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Протягом доби 17 вересня під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Антонівка, Берислав, Зміївка, Олександрівка, Новоолександрівка, Українка, Шевченківка, Садове, Придніпровське та місто Херсон.

Росіяни атакували заклад культури та житлові квартали населених пунктів області, зокрема, шість приватних будинків. Крім того, окупанти пошкодили складське приміщення та приватні автомобілі.

Через російську агресію за добу дві людини загинули, серед них дитина. Крім того, ще троє отримали поранення.