На Херсонщині внаслідок детонації вибухівки загинув підліток
У селищі Посад-Покровському Херсонської області стався вибух невідомого предмета. Унаслідок цього загинув 14-річний підліток
Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
Зазначається, що невідомий предмет розірвався в сараї.
"У селі Посад-Покровському в сараї розірвався невідомий вибуховий предмет, через що травми, несумісні з життям, дістав 14-річний хлопець", - йдеться у повідомленні.
- В одному з сіл під Одесою підліток знайшов і приніс додому вибухівку, а коли почав розбирати її, вона здетонувала. Хлопця госпіталізували в тяжкому стані.
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