Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Суспільство На Одещині підліток приніс додому вибуховий пристрій: предмет вибухнув, хлопця госпіталізували в тяжкому стані

На Одещині підліток приніс додому вибуховий пристрій: предмет вибухнув, хлопця госпіталізували в тяжкому стані

Ксенія Золотова
23 серпня, 2024 п'ятниця
12:00
Суспільство

В одному з сіл під Одесою підліток знайшов і приніс додому вибухівку, а коли почав розбирати її, вона здетонувала. Хлопця госпіталізували в тяжкому стані

Зміст

Про це повідомляє поліція Одеської області.

У селі Нерубайської громади, як попередньо встановили поліцейські, 21 серпня підліток знайшов вибухонебезпечні предмети і приніс додому та залишив у підсобному приміщенні. А ввечері 22 серпня почав розбирати їх, і один із предметів вибухнув. 

Унаслідок вибуху 14-річний юнак отримав мінно-вибухові травми, політравми, закриту черепно-мозкову травму, тяжкі травми рук. Він госпіталізований, перебуває у тяжкому стані.

На місці події працювали слідчо-оперативна група територіального підрозділу поліції та фахівці управління вибухотехнічної служби обласної поліції. З домоволодіння правоохоронці вилучили знайдені хлопцем предмети, зокрема фрагменти, ймовірно, артилерійського снаряда.

За даним фактом слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 263 КК України. Мова йде про незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами. В рамках провадження призначені експертизи. Слідство триває. Встановлюються всі обставини події.

"Вкотре закликаємо громадян не чіпати небезпечні знахідки, а повідомляти про них на спецлінії Державної служби України з надзвичайних ситуацій за номером 101 або Національної поліції за номером 102. Також просимо батьків контролювати дозвілля дітей і навчати їх правил безпеки життєдіяльності", - наголосили правоохоронці.

  • Вночі 13 червня у Кропивницькому стався вибух газоповітряної суміші у приватному будинку. Внаслідок цього постраждали дві дитини - їх госпіталізували.
Теги:
Україна
зброя
Одещина
Війна з Росією
Читайте також:
ООН
Автор Світлана Кравченко
21 серпня, 2024 середа
Три країни Африки поскаржилися на Україну в ООН через нібито підтримку повстанців, які вбили вагнерівців. ЦПД відреагував
спека
Автор Катерина Єсікова
22 серпня, 2024 четвер
Спека до +35 °C: Наталка Діденко спрогнозувала погоду на 23 серпня
світ, міжнародний огляд
Автор Юрій Мартинович
22 серпня, 2024 четвер
Українці прориваються у ще одну область РФ та для чого прем‘єр Індії їде в Київ. Акценти світових ЗМІ 22 серпня
Київ
+22°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.04
    Купівля 41.04
    Продаж 41.5
  • EUR
    Купівля 45.52
    Продаж 46.2
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, п'ятниця
23 серпня
12:44
Марія Бурмака
"Про любов з усього серця": Марія Бурмака випустила нову пісню "Україна серденько"
12:38
Київ спека
Синоптикиня Наталка Діденко розповіла, якою буде погода на День Незалежності
12:26
Олександр Волошин
"Повертатися не планую": блогер Волошин втік з України та заявив, що люди його підтримують
12:07
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют на 23 серпня: скільки коштують долар, євро та злотий
12:04
OPINION
Костянтин Корсун
"Дія" не зарадить у справі подружніх стосунків
11:52
Ексклюзив
Світло
Зима буде важкою: енергетичний експерт про стан енергосистеми в Україні
11:34
Огляд
міжнародний огляд
Україна захоплює Курщину ціною втрати Покровська, а також чи долучиться Індія до Формули миру. Акценти світових ЗМІ 23 серпня
11:26
військові навчання НАТО
У Польщі під час військових навчань снаряд зрикошетив у житловий будинок
11:05
OPINION
Галина Пагутяк
Невидима кров на українському прапорі
10:57
Ексклюзив
Карта бойових дій за 14-21 серпня
Росіяни намагаються захопити ключову висоту в районі Покровська, - DeepState
10:53
СБУ затримала коригувальника подвійного удару "іскандерами" по Одесі, йому загрожує довічне
10:52
"Жадан і Собаки" випустили альбом "Злий"
"Жадан і Собаки" випустили альбом "Злий" у ювілей письменника та День Харкова
10:26
Австралія випустила поштову марку на підтримку України
10:11
"Мегалополіс"
Скандал з трейлером "Мегалополіса": Lionsgate сфабрикувала цитати критиків про новий фільм Копполи
10:10
Латвія
Латвія передасть Україні 1400 дронів, - міністр оборони Спрудс
10:02
OPINION
Павло Вернівський
Про змінність криз та ейфорії під час війни
10:00
23 серпня - День Державного прапора України та міжнародний день пам’яті жертв сталінізму і нацизму
09:54
Ексклюзив
окупанти
Якщо ворог захопить Покровськ, ми втратимо ще один логістичний шлях, - майор НГУ Кожубенко
09:53
Оновлено
На вулицях окупованого Донецька партизани намалювали прапори України
09:50
Оновлено
паром Кондор Трейдер
ВМС України підтвердили ураження порома в російському порту "Кавказ"
09:38
Навчитися розвідці з відкритих джерел: Мінцифра представила серіал "Школа OSINT"
09:30
Партнерський матеріал
Відновлення після удару дронами: як "Імперіал Тобакко" вистояв під час війни. Спецпроєкт "День незалежності. Світлі люди в темні часи. Бізнес"
09:23
Оновлено
ЗСУ війна фронт
Минулої доби на фронті відбулося 144 боєзіткнення: понад третина - на Покровському напрямку
09:11
Ексклюзив
нова каховка
У Новій Каховці майже немає лікарів, ворог вивіз усе медобладнання, - мер про життя цивільних в окупації
09:02
Прем'єр Індії Моді
Прем'єр Індії Нарендра Моді прибув до Києва
09:00
Партнерський матеріал
Урожаї під обстрілами: як міжнародна компанія підтримує українських фермерів під час війни. Спецпроєкт "День незалежності. Світлі люди в темні часи. Бізнес"
08:30
обстріл, ППО
Вночі РФ атакувала Україну двома "іскандерами" та 16 БПЛА: що збила українська ППО
08:21
Китай
Китай і Білорусь домовилися посилити економічну співпрацю
08:02
OPINION
Олексій Петров
Одні країну боронять, а інші на ній їздять…
08:00
Ексклюзив
мамонт
Існували 10-12 тис. років тому: як у Запоріжжі знайшли кістки мамонта і що робитимуть з ними археологи. Фоторепортаж Еспресо
07:47
втрати росіян
ППО, 1190 військових, 45 артсистем: втрати армії РФ за добу війни в Україні
07:39
Камала Гарріс
Гарріс прийняла номінацію та пообіцяла тверду підтримку України в разі перемоги на виборах
07:20
Бундестаг
На уряд Німеччини тиснуть щодо припинення допомоги Україні, - NYT
07:19
Білий дім
США готують військову допомогу Україні до Дня Незалежності на $125 млн, - AP
06:51
ДТП
У Малаві пасажирський автобус врізався в бензовоз: загинули 26 людей, у тому числі дві дитини
06:39
Оновлено
Козача Лопань
Удар РФ по Козачій Лопані: під завалами сільради виявили двох загиблих, рятувальну операцію завершено
06:21
Оновлено
ракета Х-59
Окупанти атакували Богодухівський район Харківщини: загинув чоловік, серед постраждалих - підліток
04:52
Віктор Циганков, збірна України
Лідер збірної України може проміняти Лігу чемпіонів на АПЛ
03:45
Студенти
"Українські чоловіки не зможуть вступити на бюджет в університет": російські фейки за 22 серпня
02:55
ЗСУ
Сили оборони досягнули успіху біля Нововодяного, - DeepState
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV