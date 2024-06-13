У Кропивницькому вночі вибухнув газ у приватному будинку: постраждали двоє дітей
Вночі 13 червня у Кропивницькому стався вибух газоповітряної суміші у приватному будинку. Внаслідок цього постраждали дві дитини - їх госпіталізували до лікарні
Про це повідомляє ДСНС.
Зазначається, що подія сталася вночі в приватному житловому будинку. Внаслідок вибуху постраждали дві дитини, 2015 та 2017 років народження. Їх у стані середньої тяжкості госпіталізували до дитячої лікарні.
За даними рятувальників, значних руйнувань також зазнав будинок. Наразі встановлюється причина вибуху.
"Закликаємо громадян постійно перевіряти справність газових та електроприладів і неухильно дотримуватися правил пожежної безпеки", - додали в ДСНС.
- У квітні у Кривому Розі стався вибух у багатоповерхівці через витік газу. Унаслідок цього загинув чоловік, постраждали 7 людей.
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