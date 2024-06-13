У Кропивницькому вночі вибухнув газ у приватному будинку: постраждали двоє дітей

Про це повідомляє ДСНС.

Зазначається, що подія сталася вночі в приватному житловому будинку. Внаслідок вибуху постраждали дві дитини, 2015 та 2017 років народження. Їх у стані середньої тяжкості госпіталізували до дитячої лікарні.

За даними рятувальників, значних руйнувань також зазнав будинок. Наразі встановлюється причина вибуху.

"Закликаємо громадян постійно перевіряти справність газових та електроприладів і неухильно дотримуватися правил пожежної безпеки", - додали в ДСНС.