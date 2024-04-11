У Кривому Розі в багатоповерхівці стався вибух: 7 постраждалих
Уночі 11 квітня у Кривому Розі стався вибух у багатоповерхівці через витік газу. Унаслідок цього постраждали 7 людей
Про це повідомив начальник Криворізької районної військової адміністрації Євген Ситниченко.
Зазначається, що близько третьої години ночі у Довгинцівському районі міста через витік побутового газу стався вибух в одній із багатоповерхівок. Унаслідок цього постраждало 7 людей, троє із них госпіталізовано, іншим надана медична допомога на місці.
"У результаті вибуху газу частково зруйновано конструкції з 3 до 5 поверху одного з під'їздів. В будинку виникла пожежа, яку співробітники ДСНС швидко ліквідували. На місці надзвичайної ситуації працюють усі відповідні служби - ДСНС, поліція, екстрена медична допомога", - додав Ситниченко.
Фото: Євген Ситниченко
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