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У Кривому Розі в багатоповерхівці стався вибух: 7 постраждалих

11 квітня, 2024 четвер
08:00
Суспільство Вибух у Кривому Розі

Уночі 11 квітня у Кривому Розі стався вибух у багатоповерхівці через витік газу. Унаслідок цього постраждали 7 людей

Про це повідомив начальник Криворізької районної військової адміністрації Євген Ситниченко.

Зазначається, що близько третьої години ночі у Довгинцівському районі міста через витік побутового газу стався вибух в одній із багатоповерхівок. Унаслідок цього постраждало 7 людей, троє із них госпіталізовано, іншим надана медична допомога на місці.

"У результаті вибуху газу частково зруйновано конструкції з 3 до 5 поверху одного з під'їздів. В будинку виникла пожежа, яку співробітники ДСНС швидко ліквідували. На місці надзвичайної ситуації працюють усі відповідні служби - ДСНС, поліція, екстрена медична допомога", - додав Ситниченко.

Вибух у Кривому Розі

Фото: Євген Ситниченко

  • У Кривому Розі затримали чоловіка, який вистрілив з ручного протитанкового гранатомета по багатоповерхівці: 26 січня йому обрали запобіжний захід.
Теги:
Кривий Ріг
Дніпропетровщина
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