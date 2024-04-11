У Кривому Розі в багатоповерхівці стався вибух: 7 постраждалих

Про це повідомив начальник Криворізької районної військової адміністрації Євген Ситниченко.

Зазначається, що близько третьої години ночі у Довгинцівському районі міста через витік побутового газу стався вибух в одній із багатоповерхівок. Унаслідок цього постраждало 7 людей, троє із них госпіталізовано, іншим надана медична допомога на місці.

"У результаті вибуху газу частково зруйновано конструкції з 3 до 5 поверху одного з під'їздів. В будинку виникла пожежа, яку співробітники ДСНС швидко ліквідували. На місці надзвичайної ситуації працюють усі відповідні служби - ДСНС, поліція, екстрена медична допомога", - додав Ситниченко.

Фото: Євген Ситниченко