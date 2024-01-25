У Кривому Розі невідомий вистрелив у багатоповерхівку з гранатомета: поліція відкрила кримінальне провадження
Вранці 25 січня у Тернівському районі Кривого Рогу на Дніпропетровщині невідомий вистрілив з ручного протитанкового гранатомета по багатоповерхівці
Про це повідомляє Національна поліція України.
Попередньо, в результаті пострілу з ручного протитанкового гранатомета люди не постраждали.
"25 січня приблизно о 5-й ранку до поліції надійшло повідомлення про вибух у багатоповерховому будинку на території Тернівського району міста. За попередньою інформацією, перебуваючи на вулиці невідомий поцілив у будинок з РПГ", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що внаслідок вибуху пошкоджень зазнали декілька квартир.
Натомість правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом хуліганства за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України.
- 21 січня на вулиці Запоріжжя чоловік двічі вистрілив у перехожу жінку, після чого покінчив життя самогубством. Згодом жінка померла.
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