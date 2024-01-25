У Кривому Розі невідомий вистрелив у багатоповерхівку з гранатомета: поліція відкрила кримінальне провадження

Про це повідомляє Національна поліція України.

Попередньо, в результаті пострілу з ручного протитанкового гранатомета люди не постраждали.

"25 січня приблизно о 5-й ранку до поліції надійшло повідомлення про вибух у багатоповерховому будинку на території Тернівського району міста. За попередньою інформацією, перебуваючи на вулиці невідомий поцілив у будинок з РПГ", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що внаслідок вибуху пошкоджень зазнали декілька квартир.

Натомість правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом хуліганства за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України.