У Запоріжжі чоловік застрелив перехожу, після чого покінчив життя самогубством
Вранці неділі, 21 січня, на вулиці Запоріжжя чоловік двічі вистрілив у перехожу жінку, після чого покінчив життя самогубством. Згодом жінка померла
Про це повідомляє Поліція Запорізької області.
"Сьогодні (21 січня, - ред.) вранці у сквері Прикордонників Олександрівського району сталася стрілянина. Про подію до чергової частини відділу поліції №2 повідомила жінка, яка стала тому свідком", - йдеться у повідомленні.
За її словами, чоловік двічі вистрілив у перехожу жінку і залишився на місці події.
"У той час, коли на місце прибув наряд поліції, правопорушник сидів на лавці в сквері. Побачивши правоохоронців, він покінчив життя самогубством, вистріливши в себе", - повідомляють у поліції.
Зазначається, що постраждалу намагалися реанімувати медики, однак вона померла в кареті швидкої.
Поліцейські встановлюють обставини.
Фото: Поліція Запорізької області
- 18 січня повідомлялося, що у Запоріжжі знешкодили банду рекетирів, які викрадали людей та вимагали у них гроші.
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