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Головна Кримінал У Запоріжжі чоловік застрелив перехожу, після чого покінчив життя самогубством

У Запоріжжі чоловік застрелив перехожу, після чого покінчив життя самогубством

21 січня, 2024 неділя
13:45
Кримінал стрілянина

Вранці неділі, 21 січня, на вулиці Запоріжжя чоловік двічі вистрілив у перехожу жінку, після чого покінчив життя самогубством. Згодом жінка померла

Про це повідомляє Поліція Запорізької області.

"Сьогодні (21 січня, - ред.) вранці у сквері Прикордонників Олександрівського району сталася стрілянина. Про подію до чергової частини відділу поліції №2 повідомила жінка, яка стала тому свідком", - йдеться у повідомленні. 

За її словами, чоловік двічі вистрілив у перехожу жінку і залишився на місці події. 

"У той час, коли на місце прибув наряд поліції, правопорушник сидів на лавці в сквері. Побачивши правоохоронців, він покінчив життя самогубством, вистріливши в себе", - повідомляють у поліції. 

Зазначається, що постраждалу намагалися реанімувати медики, однак вона померла в кареті швидкої.

Поліцейські встановлюють обставини.

Фото: Поліція Запорізької області

 

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Суспільство
Україна
Запоріжжя
поліція
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