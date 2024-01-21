У Запоріжжі чоловік застрелив перехожу, після чого покінчив життя самогубством

Про це повідомляє Поліція Запорізької області.

"Сьогодні (21 січня, - ред.) вранці у сквері Прикордонників Олександрівського району сталася стрілянина. Про подію до чергової частини відділу поліції №2 повідомила жінка, яка стала тому свідком", - йдеться у повідомленні.

За її словами, чоловік двічі вистрілив у перехожу жінку і залишився на місці події.

"У той час, коли на місце прибув наряд поліції, правопорушник сидів на лавці в сквері. Побачивши правоохоронців, він покінчив життя самогубством, вистріливши в себе", - повідомляють у поліції.

Зазначається, що постраждалу намагалися реанімувати медики, однак вона померла в кареті швидкої.

Поліцейські встановлюють обставини.

Фото: Поліція Запорізької області