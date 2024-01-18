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У Запоріжжі знешкодили банду рекетирів, які викрадали людей та вимагали у них гроші

18 січня, 2024 четвер
13:09
Кримінал банда переправників ухилянтів за кордон

Служба безпеки України разом з Нацполіцією знешкодили у Запоріжжі банду рекетирів, які викрадали людей та "вибивали" з них неіснуючі борги

Про це повідомляє Служба безпеки України.

Повідомляється, що зловмисники створювали штучні конфліктні ситуації, після яких вимагали від потерпілих гроші за "мирне" врегулювання конфлікту. У багатьох випадках спершу одноразовий "платіж" переростав у щомісячну "данину".

Якщо ж потерпілі відмовлялися платити, учасники банди викрадали своїх жертв та відвозили їх до покинутої будівлі.

У Службі безпеки зазначають, що там злочинці жорстоко били людей та погрожували їм "повільною" смертю.

"Співробітники СБУ затримали "на гарячому" лідера угруповання і двох його активних учасників, коли вони "вибивали" неіснуючий борг у чоловіка. Зловмисники тримали потерпілого у напівзруйнованій будівлі на території міського парку", - йдеться у повідомленні. 

За даними слідства, банду організував запорізький кримінальний авторитет, який понад 20 років провів у тюрмі за особливо тяжкі злочини, у тому числі розбій та викрадення людей.

До складу угруповання він залучив більше десяти осіб, більшість з яких вже неодноразово відбували покарання за подібні злочини - нанесення тілесних ушкоджень та вимагання.

"Застосовуючи розбійні напади на громадян, зловмисники намагались поширити свій вплив на території міста та інші райони області. Під час обшуків у помешканнях фігурантів вилучено зброю, наркотики та гроші, одержані злочинним шляхом", - зазначають у СБУ.

Фото: Служба безпеки України


Наразі організатору банди і двом його спільникам повідомили про підозру за кількома статтями Кримінального кодексу України: 4 ст. 189 (вимагання, вчинене організованою групою в умовах воєнного стану); ч. 2 ст. 146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини); ч. 4 ст. 187 (розбій).

Також вирішується питання щодо додаткової кваліфікації злочинних дій лідера банди за незаконне поводження зі зброєю, боєприпасами або вибуховими речовинами.

Затримані перебувають під вартою. Тривають невідкладні слідчі та оперативні дії, щоб притягнути до відповідальності всіх учасників угруповання.

Їм загрожує до 15 років тюрми.

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Суспільство
Україна
Запоріжжя
СБУ
поліція
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