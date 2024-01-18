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Готував екологічний теракт і шпигував за ЗСУ: на Одещині затримали агента ФСБ, йому загрожує довічне

18 січня, 2024 четвер
10:55
Кримінал СБУ

Служба безпеки України затримала на Одещині агента ФСБ, який готував екологічний теракт і шпигував за Силами оборони. Ним виявився студент одеського університету

Про це повідомляє Служба безпеки України.

Зазначається, що головним завданням затриманого було виявлення та передача координат місць, де зберігаються токсичні речовини, зокрема склади та сховища з пестицидами. Також він розвідував місця можливого базування та маршрути переміщення Сил оборони.

"За вказаними геолокаціями окупанти планували здійснити повітряні атаки із застосуванням ракетного озброєння та дронів-камікадзе типу Shahed. За наявними даними, ворог сподівався спровокувати екологічне лихо на території регіону і таким чином розхитати внутрішню обстановку", - йдеться у повідомленні.

Також повідомляється, що для збору даних фігурант почав працювати таксистом та під виглядом перевезення пасажирів фіксував локації "потрібних" об’єктів. Затримати його вдалося у результаті багатоетапної спецоперації співробітників СБУ просто під час виконання ворожого завдання.

Фото: Служба безпеки України


Агентом ФСБ виявився студент одеського університету. 

"Восени 2023 року на нього дистанційно вийшов кадровий співробітник фсб, особу якого вже ідентифіковано кіберфахівцями СБУ. В інтернет-листуванні агресор запропонував студенту негласно співпрацювати на користь рф і отримувати за це "зарплату" від російської спецслужби", - зазначають спецслужбовці.

Комунікацію із "замовниками" фігурант підтримував через популярний месенджер, а для конспірації використовував різні сім-карти та мобільні телефони.

На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили йому про підозру за "державну зраду, вчинену в умовах воєнного стану". Триває розслідування. Зловмиснику загрожує довічне ув’язнення.

Фото: Служба безпеки України

Фото: Служба безпеки України

 
  • 11 січня повідомлялося, що Служба безпеки повідомила про підозру жительці Новогродівки, яка розвідувала дислокацію та переміщення ЗСУ в Донецькій області. Для цього вона щодня проїжджала до 100 км.
  • 12 січня стало відомо, що Служба безпеки повідомила про підозру ексчиновниці з Херсона, яка під час окупації міста допомагала росіянам депортувати українських дітей на територію РФ.
  • 17 січня стало відомо, що СБУ викрила чоловіка, який з'ясовував для ворога напрямки й частоту польотів українських бойових літаків, у тому числі фронтових бомбардувальників і винищувачів.
СБУ
Одещина
ФСБ
Війна з Росією
державна зрада
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