Допомагала окупантам депортувати українських дітей до РФ: СБУ затримала ексчиновницю з Херсона

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Зазначається, що підозрюваною виявилася заступниця очільника Херсонського центру екстреної меддопомоги та медицини катастроф. Жінку затримали на прикордонному пункті пропуску "Краківець" на Львівщині, коли вона намагалася виїхати до ЄС.

"Під час окупації обласного центру посадовиця ввійшла до керівного складу захопленої медустанови та передала загарбникам 24 автомобілі швидкої допомоги. Для цього власноруч підписала відповідне "розпорядження" для видимості законності процедури", - йдеться у повідомленні.

Крім цього, підозрювана віддала російським окупантам автопарк швидких для депортації українських дітей до РФ. Таким чином вони маскували незаконне вивезення неповнолітніх під виглядом переміщення медичного спецтранспорту.

Водночас напередодні звільнення Херсона російські війська переправили викрадені медичні автомобілі на лівий берег Дніпра. Тому зараз вони перебувають в окупації.

Наприкінці літа минулого року підозрювана виїхала до Львова й оформила там собі соцвиплати як внутрішньо переміщена особа. Згодом жінка вирішила втекти за кордон.

Наразі їй повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 111-2 Кримінального кодексу України (пособництво державі-агресору) та обрано запобіжний захід – тримання під вартою. Жінці загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.