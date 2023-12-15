Видала окупантам 7 важкопоранених бійців ЗСУ: довічне ув’язнення отримала лікарка з Маріуполя

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Зазначається, що лікарка-офтальмолог одного з медзакладів тимчасово окупованого Маріуполя Валентина Чехова під час боїв за місто у березні 2022 року здала окупантам сімох важкопоранених воїнів ЗСУ, яких госпіталізували до місцевої лікарні, де вона працювала.

Правоохоронці встановили, що це відбулося після захоплення медзакладу, коли група окупантів на чолі з російським військовим, з позивним Осетин, намагалася виявити бійців Сил оборони серед пацієнтів.

"Усвідомлюючи таку загрозу для українських захисників, медперсонал лікарні завчасно знищив їхній формений одяг, документи та військову амуніцію. Після цього поранених оборонців Маріуполя оформили як цивільних пацієнтів, які постраждали внаслідок інтенсивних бойових дій у місті", - йдеться у повідомленні.

Однак Чехова під час обходу медичної установи разом з окупантами показала їм медліжка, на яких лежали госпіталізовані воїни ЗСУ. Після цього росіяни ув’язнили важкопоранених українських захисників та вивезли їх до катівні, де вчиняли жорстокі тортури.

Також установлено, що, крім військовослужбовців Сил оборони, зрадниця вказала Осетину на одного з лікарів, який намагався врятувати поранених воїнів. Дізнавшись про це, окупанти забрали у чоловіка документи, автомобіль та пригрозили готуватися до "повільної смерті".

"В останній момент лікарю вдалося врятуватися втечею під час зміни вартових, яких виставили російські загарбники по периметру медустанови", - додали в СБУ.

На підставі зібраних доказів суд визнав Чехову винною за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану) та призначив їй заочно довічний термін ув’язнення.