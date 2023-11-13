Коригувальник ракетного удару по Харківській ОВА, внаслідок якого загинуло 44 людини, отримав довічне ув'язнення
Київський районний суд Харкова 13 листопада визнав винним 38-річного чоловіка, який 1 березня 2022 року навів російську ракету на будівлю Харківської ОВА
Про це повідомила пресслужба Офісу генпрокурора.
Чоловіка засуджено до довічного позбавлення волі з конфіскацією майна.
Прокурори у суді довели, що підозрюваний із лютого по квітень 2022 року збирав інформацію про ЗСУ, а також передавав окупантам дані про інфраструктуру.
Відомо, що харківʼянин передавав розвіддані через заборонену в Україні соцмережу двом жінкам, які працюють на російські спецслужби. 28 лютого 2022 року чоловік надіслав кураторці у Москві координати Харківської обласної державної адміністрації. Як уточнив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, унаслідок того удару загинули 44 людини, а будівлю зруйновано майже повністю.
Також зловмисник публікував у мережі дописи, які виправдовують агресію РФ.
- Минулого тижня Служба безпеки України оголосила підозру харків'янину, який скерував російський "Іскандер" на житловий квартал Харкова 6 жовтня цього року.
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