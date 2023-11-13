Коригувальник ракетного удару по Харківській ОВА, внаслідок якого загинуло 44 людини, отримав довічне ув'язнення

Про це повідомила пресслужба Офісу генпрокурора.

Чоловіка засуджено до довічного позбавлення волі з конфіскацією майна.

Прокурори у суді довели, що підозрюваний із лютого по квітень 2022 року збирав інформацію про ЗСУ, а також передавав окупантам дані про інфраструктуру.



Відомо, що харківʼянин передавав розвіддані через заборонену в Україні соцмережу двом жінкам, які працюють на російські спецслужби. 28 лютого 2022 року чоловік надіслав кураторці у Москві координати Харківської обласної державної адміністрації. Як уточнив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, унаслідок того удару загинули 44 людини, а будівлю зруйновано майже повністю.

Також зловмисник публікував у мережі дописи, які виправдовують агресію РФ.