Навів "Іскандер" на житловий квартал у Харкові: СБУ оголосила підозру місцевому жителю

Про це інформує пресслужба СБУ.

За даними слідства, ворожим коригувальником виявився місцевий мешканець, який працював майстром на харківському підприємстві, що займається будівництвом автодоріг та мостів. Його росіяни завербували через telegram.

"Під виглядом робочих поїздок агент фіксував місця базування та переміщення українських військ на території регіону. Отриману інформацію передавав до російського ГРУ через "зв’язкового" з тимчасово окупованої частини на сході України. Ним виявився один з колишніх ватажків терористичної організації "ЛНР" на прізвисько "Шаман", якому СБУ раніше повідомила про підозру", - розповіли у відомстві.

Встановлено, що харків'янин скоригував російський удар "Іскандером" по Харкову 6 жовтня цього року. Тоді загинуло двоє людей, серед них 10-річний хлопчик. Крім того, десятки цивільних зазнали поранень, було зруйновано та пошкоджено житлові будинки у центрі міста.

Під час обшуків у чоловіка знайшли 4 мобільні телефони та 7 sim-карток різних мобільних операторів, на яких є докази листування з РФ, банківські картки, на які надходили "зарплати" від ГРУ та понад 10 тисяч доларів.

Затриманому повідомили про підозру у держзраді, вчиненій в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України). Наразі чоловік перебуває під вартою, йому загрожує довічне ув'язнення.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.