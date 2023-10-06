Росіяни вдарили по цивільних об'єктах Харкова, постраждало немовля
Зранку 6 жовтня російські окупанти атакували Харків. Відомо про дев'ятьох поранених, серед постраждалих - дитина 11 місяців
Про це повідомив міський голова Ігор Терехов та очільник обласної ВА Олег Синєгубов.
О 6.46 мер написав: "Місто Харків під обстрілом. Є інформація про удар по центральній частині міста".
Очільник ОВА закликав жителів всієї області перебувати в укриттях і додав, що окупанти завдають ударів.
Суспільне о 6:48 повідомило про те, що у Харкові лунають звуки вибухів. В ту ж хвилину в регіоні оголосили тривогу.
Згодом директор Центру екстреної меддопомоги Віктор Забашта у коментарі Суспільне.Харків повідомив про те, що щонайменше одна людина дістала поранення.
Очільник ОВА повідомив, що попередньо є інформація про влучання у Київському та Основ’янському районах міста.
"Троє людей отримали поранення, стан легкий", - написав Синєгубов.
Він додав, що екстрені служби працюють на місцях. Є пошкодження авто та будівель.
О 7.21 в області скасували тривогу.
Згодом Терехов повідомив, що удари ворога прийшлися по цивільній інфраструктурі Харкова.
"В одному випадку - по житловому будинку. Є непідтверджена інформація, що під його завалами може бути дитина - рятівники намагаються якнайшвидше розібрати їх", - написав міський голова.
Він підтвердив, що постраждалих на цей час троє - усі в легкій формі, посічені склом.
О 7.49 Синєгубов зазначив, що до лікарів звернулись 9 цивільних. Серед постраждалих - дитина 11 місяців.
"Наразі рятувальники ліквідовують наслідки влучань, загорання авто, розбирають завали будівель", - написав очільник ОВА.
У обласній поліції повідомили, що за попередніми даними фахівців вибухотехнічної служби, росіяни вдарили по Харкову ракетами типу "Іскандер".
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