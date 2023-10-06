Ворог запустив декілька груп "шахедів": небезпека удару на півдні та сході України
У ніч на 6 жовтня російські загарбники запустили декілька груп "шахедів", які рухаються через Запоріжжя, Харківщину та Одещину
Про це повідомляють у Повітряні Сили ЗСУ у телеграм.
Першу групу "шахедів" зафіксовано близько 23:00. Вони рухались через Запоріжжя курсом на Дніпропетровську область.
Через декілька хвилин повітряна тривога була оголошена на Харківщині – вона області пов’язана з рухом ударних БпЛА типу Shahed в напрямку області. О 23:36 – у Миколаївській та Херсонській областях. Через декілька хвилин про небезпеку повідомили у Донецькій області. Близько опівночі небезпека поширилась і на Кіровоградську область.
Ще одну групу "шахедів" ворог запустив з Чорного моря в напрямку Одеської області.
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