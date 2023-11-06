Коригував удари РФ по об’єктах Укрзалізниці: мешканця Вінничини підозрюють у держзраді

Про це інформує пресцентр Служби безпеки України.

Зазначається, що для виконання завдань від російських спецслужб чоловік розвідував локації вузлових залізничних станцій, які використовувалися для перевезення важкого озброєння та боєприпасів ЗСУ у напрямку передової.

Також підозрюваний намагався визначити розташування ключових електропідстанцій Вінничини та отримати інформацію про їхній технічний стан.

Фото: СБУ

Отримані розвіддані чоловік мав передати у ФСБ через анонімну поштову скриньку. Так званий звіт передбачав точні координати та фото українських об’єктів з прив’язкою до місцевості й текстовими роз’ясненнями. За інформацією фігуранта окупанти планували ракетні та дронові удари по критичній інфраструктурі регіону.

За даними СБУ, у разі успішного виконання ворожих завдань російська спецслужба гарантувала своєму агенту грошову винагороду у розмірі 100 тис. рублів. Кошти мали надійти на його банківську картку. Крім того, після виконаного завдання зловмисник сподівався "евакуацію" на територію РФ.

Проте співробітники СБУ затримали чоловіка на етапі збору розвідданих для передачі їх окупантам.Затриманим виявився 57-річний мешканець Хмільницького району, якого російська спецслужба дистанційно завербувала у травні 2023 року.

Фото: СБУ

У поле зору ФСБ чоловік потрапив через поширення на сторінці в "Однокласниках" своїх прокремлівських поглядів. Під час обшуку у фігуранта вилучили мобільний телефон, який він використовував для листування з агресором.

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Затриманому про підозру за статтею про державну зраду, вчинену в умовах воєнного стану. Наразі мешканець Вінничини залишається під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення.

Примітка: згідно зі статтею 62 Конституції України особа вважається невинуватою в скоєнні злочину і не може бути кримінально покарана, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.