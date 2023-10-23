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У Херсоні викрили російське підпілля, що наводило удари по житлових будинках

23 жовтня, 2023 понедiлок
10:54
Кримінал

Служба безпеки України знешкодила антиукраїнське "підпілля", яке наводило ракети та керовані авіабомби РФ на житлові будинки Херсона

Про це повідомляє Служба безпеки України.

СБУ знешкодила антиукраїнське "підпілля", яке наводило ракети та керовані авіабомби РФ на житлові будинки Херсона

Служба безпеки у Херсоні нейтралізувала підпільний осередок російської ФСБ, у результаті чого було затримано всіх трьох учасників ворожої групи, що коригували артилерійські та ракетно-бомбові удари по місту.

Паприкінці вересня цього року за їхніми координатами окупанти зруйнували в обласному центрі два приватних житлових будинки та ще п’ять пошкодили. Унаслідок ворожого обстрілу близько 10 мирних жителів отримали травми різного ступеня тяжкості.

За даними слідства, організатором та керівником місцевого антиукраїнського підпілля був колишній підприємець, який після захоплення міста перейшов на бік ворога, влаштувавшись "майстром" до окупаційної "Херсонської залізниці РФ", де проводив технологічні роботи для руху ешелонів з військовою технікою країни-агресора.

Працюючи на загарбників, їхній поплічник потрапив у поле зору російської ФСБ, яка невдовзі завербувала його.

Після звільнення міста зрадник на деякий час "заліг на дно", але згодом вийшов на дистанційний зв’язок зі своїм "куратором" з тимчасово окупованого лівобережжя Херсонщини і отримав від нього завдання створити власну групу інформаторів. До цієї групи зловмисник залучив двох проросійськи налаштованих мешканців обласного центру.

Один із них під час захоплення міста брав участь у зйомках постановочних сюжетів для рупора кремля – "РИА Новости".

"Після створення ворожої групи її учасники приступили до визначення координат компактної забудови та проживання громадян на території Херсона.Також їх цікавили основні пункти базування та маршрути переміщення Сил оборони у місті та на його околицях. Отримані відомості передавали агресору через анонімні месенджери", - йдеться у повідомленні.

Наразі керівнику ворожої групи повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України. Два його спільники підозрюються за ч. 2 ст. 114-2 Кримінального кодексу України.

Застереження: відповідно до частини першої статті 62 Конституції України особа визнана невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вина не буде доведено в законному порядку і встановлено позовним вироком суду.

  • Нещодавно у Львові викрили ексочільника заводу ЛОРТА, який "роззброював" українську ППО напередодні вторгнення РФ. Також у Хмельницькому на антиукраїнській пропаганді затримали працівника держпідприємства.
  • Водночас у Рівному судитимуть народну артистку, яка брала участь в концерті, присвяченому окупації частини території України.
  • Крім того, СБУ викрила буковинського політолога й блогера на підтримці РФ. Він заявляв, що "краще би прийшли росіяни, зате був би мир".
Україна
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Херсон
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Війна з Росією
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