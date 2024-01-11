Щоденно проїжджала 100 км: СБУ викрила жінку, яка збирала інформацію для ворога на Донеччині
Служба безпеки повідомила про підозру жительці Новогродівки, яка розвідувала дислокацію та переміщення ЗСУ в Донецькій області. Для цього вона щодня проїжджала до 100 км
Про це повідомляє пресцентр СБУ.
Зазначається, що підозрюваною виявилася 33-річна мешканка Новогродівки, яка у жовтні 2023 року була дистанційно завербована кадровим співробітником ФСБ. У поле зору спецслужб РФ жінка потрапила через свою антиукраїнську активність у соцмережах.
Жінку передусім цікавили місця базування підрозділів ЗСУ, які залучені до бойових операцій на Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Для збору розвідінформації вона самостійно об’їжджала населенні пункти в районах Курахового, Мирнограда, Селідового, Новогродівки та Михайлівки. Підозрювана могла проїхати громадським транспортом до 100 км поблизу передової за день.
За це мешканка Донеччини отримувала від російського куратора грошову "винагороду", яка надходила на її банківську картку.
На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили затриманій про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Їй загрожує довічне ув’язнення.
Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
- У грудні 2023 року довічне ув’язнення отримала лікарка з Маріуполя, яка під час боїв за місто видала російським окупантам 7 поранених воїнів ЗСУ.
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