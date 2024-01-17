СБУ затримала ворожого агента, який вистежував літаки ЗСУ на Кіровоградщині

Про це повідомила пресслужба СБУ.

Окрім того, за завданням окупантів мешканець Кропивницького намагався виявити оперативні аеродроми військової авіації, пункти управління та склади з боєприпасами Збройних Сил України. Усі дані він передавав ворогу за допомогою одного з популярних месенджерів.

Чоловіка затримали у власному помешканні після трьох місяців стеження за ним.

"Для збору розвідінформації зловмисник самостійно об’їжджав регіон та приховано фіксував військові об’єкти Сил оборони. Також потрібні відомості він випитував у своїх знайомих, яких використовував втемну", - розповіли в СБУ.

Зловмиснику обрали запобіжний захід у вигляді утримання під вартою. Йому загрожує до 8 років тюрми.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.