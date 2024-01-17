СБУ затримала ворожого агента, який вистежував літаки ЗСУ на Кіровоградщині
СБУ викрила чоловіка, який з'ясовував для ворога напрямки й частоту польотів українських бойових літаків, у тому числі фронтових бомбардувальників і винищувачів
Про це повідомила пресслужба СБУ.
Окрім того, за завданням окупантів мешканець Кропивницького намагався виявити оперативні аеродроми військової авіації, пункти управління та склади з боєприпасами Збройних Сил України. Усі дані він передавав ворогу за допомогою одного з популярних месенджерів.
Чоловіка затримали у власному помешканні після трьох місяців стеження за ним.
"Для збору розвідінформації зловмисник самостійно об’їжджав регіон та приховано фіксував військові об’єкти Сил оборони. Також потрібні відомості він випитував у своїх знайомих, яких використовував втемну", - розповіли в СБУ.
Зловмиснику обрали запобіжний захід у вигляді утримання під вартою. Йому загрожує до 8 років тюрми.
Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
- У червні минулого року СБУ на Житомирщині затримала російського агента в лавах Збройних Сил України, який шпигував за літаками та бронемашинами MaxxPro.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.88 Купівля 37.88Продаж 38.59
- EUR Купівля 41.3Продаж 42.38
- Актуальне
- Важливе