Про це інформує Служба безпека України.

Зловмисник збирав для ФСБ РФ інформацію про технічний стан аеродромів України їх можливості для використання бойовою авіацією ЗСУ, місце складів з боєприпасами та паливом. Також агент намагався встановити місця дислокації та руху іноземних бронетранспортерів MaxxPro.

Слідство встановило, що завербований на початку травня цього року місцевий житель Житомирщини мобілізувався до лав ЗСУ і проходив службу в одному з гарнізонів на півночі України.

Чоловік їздив по різних районах і таємно вивчав військові об’єкти, а також намагався використати своїх знайомих без їхнього відома.

Ворожого помічника затримали під час збору розвідданих про українські військові об’єкти. Під час обшуків у підозрюваного знайшли телефон з доказами.

ото: Служба безпека України

СБУ повідомила чоловіку про підозру за держзраду в умовах воєнного стану. Затриманий перебуває під арештом. Йому загрожує довічне ув’язнення.