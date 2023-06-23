СБУ затримала в лавах ЗСУ шпигуна РФ, який відстежував літаки та бронемашини MaxxPro
СБУ на Житомирщині затримала російського агента в лавах Збройних Сил України, який шпигував для за літаками та бронемашинами MaxxPro
Про це інформує Служба безпека України.
Зловмисник збирав для ФСБ РФ інформацію про технічний стан аеродромів України їх можливості для використання бойовою авіацією ЗСУ, місце складів з боєприпасами та паливом. Також агент намагався встановити місця дислокації та руху іноземних бронетранспортерів MaxxPro.
Слідство встановило, що завербований на початку травня цього року місцевий житель Житомирщини мобілізувався до лав ЗСУ і проходив службу в одному з гарнізонів на півночі України.
Чоловік їздив по різних районах і таємно вивчав військові об’єкти, а також намагався використати своїх знайомих без їхнього відома.
Ворожого помічника затримали під час збору розвідданих про українські військові об’єкти. Під час обшуків у підозрюваного знайшли телефон з доказами.
ото: Служба безпека України
СБУ повідомила чоловіку про підозру за держзраду в умовах воєнного стану. Затриманий перебуває під арештом. Йому загрожує довічне ув’язнення.
- Крім того, 1 червня військова контррозвідка та слідчі викрили російського шпигуна у лавах Збройних Сил України, який збирав інформацію про західне озброєння та систему протиповітряної оборони.
- На Дніпропетровщині 14 червня правоохоронці викрили шпигуна головного управління генштабу ЗС РФ, який служив у ЗСУ та збирав дані про український контрнаступ для ворога.
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