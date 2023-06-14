У ЗСУ викрили "крота", який намагався отримати дані про контрнаступ для Росії
На Дніпропетровщині правоохоронці викрили шпигуна головного управління генштабу ЗС РФ, який служив у ЗСУ та збирав дані про український контрнаступ для ворога
Про це інформує Служба безпеки України.
Злочинцем виявився житель Енергодара, який до повномасштабного вторгнення РФ служив у ЗСУ в одному з гарнізонів у Дніпропетровській області.
Слідство встановило, що його на початку цього року дистанційно завербував офіцер російської воєнної розвідки. Спочатку зв'язок підтримували через матір енергодарця, яка залишилась в тимчасово окупованому місті й потрапила під нагляд ГРУ РФ, а далі безпосередньо з ГРУ РФ.
За дорученням фігурант збирав дані про українські бойові операції на фронті. Перед контрнаступом ЗСУ російський шпигун отримав завдання визначити дату початку і напрямки українських контрударів.
Також він намагався встановити радіозв’язок у бойових підрозділах українських військ і мав передати російським окупантам інформацію про перевезення іноземної зброї та техніки на лінію боїв.
Правоохоронці викрили агента РФ і затримали під час виконання ворожого завдання.
Зловмиснику повідомили про підозру за державну зраду, вчинену в умовах воєнного стану.
Наразі його тримають під арештом. Затриманому загрожує довічне ув'язнення.
- Крім того, 1 червня військова контррозвідка та слідчі викрили російського шпигуна у лавах Збройних Сил України, який збирав інформацію про західне озброєння та систему протиповітряної оборони.
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