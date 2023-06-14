Про це інформує Служба безпеки України.

Злочинцем виявився житель Енергодара, який до повномасштабного вторгнення РФ служив у ЗСУ в одному з гарнізонів у Дніпропетровській області.

Слідство встановило, що його на початку цього року дистанційно завербував офіцер російської воєнної розвідки. Спочатку зв'язок підтримували через матір енергодарця, яка залишилась в тимчасово окупованому місті й потрапила під нагляд ГРУ РФ, а далі безпосередньо з ГРУ РФ.

За дорученням фігурант збирав дані про українські бойові операції на фронті. Перед контрнаступом ЗСУ російський шпигун отримав завдання визначити дату початку і напрямки українських контрударів.

Також він намагався встановити радіозв’язок у бойових підрозділах українських військ і мав передати російським окупантам інформацію про перевезення іноземної зброї та техніки на лінію боїв.

Правоохоронці викрили агента РФ і затримали під час виконання ворожого завдання.

Зловмиснику повідомили про підозру за державну зраду, вчинену в умовах воєнного стану.

Наразі його тримають під арештом. Затриманому загрожує довічне ув'язнення.