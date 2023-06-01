СБУ викрила російського агента в лавах ЗСУ, який збирав інформацію про озброєння та ППО
Військова контррозвідка та слідчі викрили російського шпигуна у лавах Збройних Сил України, який збирав інформацію про західне озброєння та систему протиповітряної оборони
Про це інформує Служба безпеки України.
Зловмисником виявився мешканець Бахмута, завербований представником 72-го розвідцентру, більш відомого як ГРУ, Микитою Климовським. Житель повідомляв ворогу про наслідки повітряних ударів РФ на Донеччині та координати мостових переходів.
Згодом чоловік мобілізувався на Дніпропетровщині до Збройних Сил України та збирав інформацію про кількість особового складу, озброєння, передавав дані про можливі візити представників командування. Також він намагався виявити місця базування ППО й нового озброєння.
Правоохоронці викрили зрадника та затримали на спробі передачі розвідданих спецслужбі РФ. Нині перевіряють можливість підготовки диверсії проти військових посадовців України.
Під час обшуків виявлено два мобільні телефони, в одному із яких було листування з ворогом.
Фото: Служба безпеки України
Фігуранту повідомили про підозру за державну зраду, вчинену в умовах воєнного стану.
Наразі він під вартою. Затриманому загрожує довічне ув’язнення.
- Крім того, Служба безпеки зібрала доказову базу і отримала висновки експертиз, які підтвердили незаконну діяльність чотирьох мешканок столиці, що поширювали інформацію про роботу української ППО під час масованої атаки РФ на Київ 16 травня.
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