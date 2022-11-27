Московська церква — це як "колорадська" стрічка
Всі ці розмови про перехід УПЦ МП до ПЦУ дратують. Бо нема там божих людей, як нема "хароших русскіх"
Скільки можна цяцькатися з московськими попами? Від одного їхнього вигляду перехреститися хочеться? Вони ще мають нахабство синод якийсь проводити? Ці юди, мабуть, обговорюють як зберегти мерседеси, вивезти готівку, золото і музейні експонати? Можна просто сраною мітлою цих антихристів витурити? Бо закінчиться самосудом: люди знесуть всю цю нечисть…
А "благочєстівиє пріхажанє" хай валять на Росію. Московська церква — це як "колорадська" стрічка… Чи комусь ще треба цей електорат в Україні?
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Я перед Великоднем просила зробити подарунок: заборонити Українську православну церкву Московського патріархату. Мені казали деякі парламентарі: "Не на часі".
А "благочєстівиє пріхажанє" хай валять на Росію. Московська церква — це як "колорадська" стрічка… Чи комусь ще треба цей електорат в Україні?
Уявіть, яка армія кремлівського фюрера в Україні: єпископів - 105, єпархій - 49, навчальних закладів - 18, монастирів - 215, парафій 11 741, священників - 10 510.
Всі ці розмови про перехід УПЦ МП до ПЦУ дратують. Бо нема там божих людей, як нема "хароших русскіх". Це означає прихистити вбивцю в себе вдома. І це тільки відвертає людей від церкви.
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Хай Бог милує! А на Росію ще впаде Божа кара і на кожного, хто просив біля ікон смерті українців.
Як там? "Усуньте стару закваску, щоб ви були новим тістом…".
P.S. Цифри взяла з Вікіпедії: Українська православна церква (Московський патріархат).
Про авторку. Тетяна Мокріді, журналістка
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