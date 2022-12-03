Про це заявив нардеп Микола Княжицький в етері Еспресо.

"У нас зараз існує Державна служба з етнополітики, яка регулює релігійну діяльність. Вона до останнього вигороджувала церкву Московського патріархату. Чому вони це робили? Це була політика держави. Чи зміниться вона зараз? Я не знаю", - зазначив він.

На думку нардепа, те, що СБУ проводить обшуки в УПЦ (МП) - це добре.

"Президент доручив підготувати закон і дав на це два місяці замість того, щоб прочитати законопроєкт поданий нардепами різних фракцій, в тому числі Слуги народу. Він дозволяє обмежити діяльність РПЦ в Україні, регулює, щоб не було жодних зв'язків з Російською православною церквою, регулює повагу до Томоса. Цей закон поданий, його можна завтра прийняти. Коли мені кажуть, що потрібно чекати два місяці - в мене таке враження, що це затягування процесу, щоб зберегти Московську церкву", - підсумував Княжицький.

Вранці 22 листопада Служба безпеки України провела контррозвідувальні заходи на території Свято-Успенської Києво-Печерської лаври у Києві, а також на території Корецького Свято-Троїцького монастиря та приміщень Сарненсько-Поліської єпархії УПЦ.

Згодом в СБУ розповіли, що в приміщеннях УПЦ МП знайшли проросійську літературу, мільйони готівки та підозрілих росіян.

25 листопада Служба безпеки провела контррозвідувальні заходи на території Чернівецько-Буковинської єпархії УПЦ (МП) та знайшли там методички з Москви, російське громадянство у керівництва та посвідчення окупантів.

28 листопада стало відомо, що у храмах УПЦ (МП) на Тернопільщині та Прикарпатті СБУ знайшла пропагандистські матеріали, що заперечують існування України, а також шеврони бойовиків.

30 листопада Служба безпеки України провела контррозвідувальні заходи на території одного з монастирів Мукачівської єпархії УПЦ (МП), що на Закарпатті.

2 грудня президент Володимир Зеленський ввів у дію персональні санкції щодо деяких представників релігійних організацій, афілійованих із центрами впливу в Російській Федерації.

Рішення про санкції РНБО ухвалила на засіданні 1 грудня після "розгляду діяльності релігійних організацій на території України в умовах військової агресії Росії і для забезпечення духовної незалежності, недопущення розколу у суспільстві за релігійною ознакою, сприяння консолідації українського суспільства та захисту національних інтересів України". Список підсанкційних прізвищ у Зеленського обіцяли оприлюднити згодом.

2 грудня Рада національної безпеки та оборони ввела санкції проти священнослужителів УПЦ МП, зокрема намісника Києво-Печерської Лаври Павла (Лебедя) та екснардепа Вадима Новинського.