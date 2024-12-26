Унаслідок агресії РФ загинули 143 українські митці та 94 медійники, - Мінкульт

Про це поінформувала пресслужба відомства.

"Ці дані – не лише про масштаби втрат, а й нагадують про трагічні сторінки нашої історії. Так само як у 20-х — на початку 30-х років XX століття сталінський режим знищив покоління українських митців", — ідеться у повідомленні.

У міністерстві зазначили, що РФ, як і раніше, цілеспрямовано нищить культурну еліту України.

"Адже кожен наш митець — це унікальна особистість, яка збагачувала українську культуру", — наголосили в пресслужбі.

Там додали, що російські злочини проти журналістів і медіа становлять серйозну загрозу для свободи слова та інформаційної безпеки, підривають демократичні цінності та права людини.