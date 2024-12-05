Через війну Росії в Україні загинули 134 митці, - Мінкультури

Про це повідомляє Міністерство культури та стратегічних комунікацій.

"Ці дані не лише про масштаби втрат, а й нагадують про трагічні сторінки нашої історії. Так само як у 20-х — на початку 30-х років XX століття сталінський режим знищив покоління українських митців, так і сьогодні Росія цілеспрямовано нищить культурну еліту України", - наголосили в міністерстві.

У МКСК зауважили, що журналісти, які нині працюють в Україні, створюють важливі новини, розслідування та репортажі в умовах підвищеного ризику. Вони фіксують події війни, щоб надати Україні та світу правдиву інформацію про те, що відбувається.

Зазначається, що під час війни загинули не лише українські, але й 7 іноземних медійників, які розповідали світові про події в Україні.

"Систематичні злочини проти журналістів і медіа, вчинені Росією, становлять серйозну загрозу для свободи слова та інформаційної безпеки, підривають демократичні цінності та права людини", - додали у Мінкультури.