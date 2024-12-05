На війні загинув музикант і військовий Юрій Мелофон
Український діджей Юрій Мелофон, який створював ремікси під імʼям DJ Melloffon, а після початку повномасштабного вторгнення пішов добровольцем на фронт, загинув при виконанні бойового завдання
Про це повідомила співачка Любов Юнак в instagram.
2 грудня при виконанні бойового завдання загинув український музикант і військовослужбовець Юрій Мелофон, відомий як DJ Melloffon.
"Ми знайомі з 2012 року і спільно з ним робили ремікси на музичні треки Лавіки (проєкт Любові Юнак, - ред.), які підкорювали і запалювали серця.
І ви їх певно чули і знаєте, просто не знаєте що це він, бо у кліпах була я", - розповіла співачка.
Вона поділилась, що на початку повномасштабного вторгнення Юрій Мелофон почав волонтерити.
"Юра так багато робив добрих справ і, навіть перебуваючи на фронті, завжди писав першим, питав, як стан і як справи, а коли загинув мій брат, він агітував весь свій батальйон заходити в Дію і робити розголос на мою петицію, щоб зібрались голоси. Просив не здаватися у цій справі, адже "брат боровся і ти борись", - пригадала Юнак.
Вона додала, що у воїна залишився син.
Юрій Мелофон створював ремікси на треки гуртів Latexfauna та "Скрябін". На початку повномасштабного вторгнення почав займатися волонтерством, а згодом, як поділився його товариш Ілля Хребтов, долучився добровольцем до 35-ї бригади.
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