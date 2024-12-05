На війні загинув музикант і військовий Юрій Мелофон

Про це повідомила співачка Любов Юнак в instagram.

2 грудня при виконанні бойового завдання загинув український музикант і військовослужбовець Юрій Мелофон, відомий як DJ Melloffon.

"Ми знайомі з 2012 року і спільно з ним робили ремікси на музичні треки Лавіки (проєкт Любові Юнак, - ред.), які підкорювали і запалювали серця.

І ви їх певно чули і знаєте, просто не знаєте що це він, бо у кліпах була я", - розповіла співачка.

Вона поділилась, що на початку повномасштабного вторгнення Юрій Мелофон почав волонтерити.

"Юра так багато робив добрих справ і, навіть перебуваючи на фронті, завжди писав першим, питав, як стан і як справи, а коли загинув мій брат, він агітував весь свій батальйон заходити в Дію і робити розголос на мою петицію, щоб зібрались голоси. Просив не здаватися у цій справі, адже "брат боровся і ти борись", - пригадала Юнак.

Вона додала, що у воїна залишився син.

Юрій Мелофон створював ремікси на треки гуртів Latexfauna та "Скрябін". На початку повномасштабного вторгнення почав займатися волонтерством, а згодом, як поділився його товариш Ілля Хребтов, долучився добровольцем до 35-ї бригади.