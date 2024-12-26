У Києві чоловік знущався з собаки у присутності дитини: правоохоронці відкрили кримінальне провадження

Про це повідомляє Поліція Києва.

"Правоохоронці отримали відеозаписи, на яких видно, як 30-річний чоловік у присутності малолітньої дитини знущається з собаки через те, що та справила природні потреби не у відведеному для цього місці", - розповіли в поліції.

Слідчі вилучили постраждалу 11-річну тварину породи той-тер’єр та передали до спеціалізованого притулку. Собака проходить медичне обстеження та отримує необхідну допомогу.

Фото: Поліція Києва

"За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 299 КК України - жорстоке поводження з тваринами. Триває досудове розслідування", - додали в поліції.

Примітка. Відповідно до ч. 1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.