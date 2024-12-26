У Києві чоловік знущався з собаки у присутності дитини: правоохоронці відкрили кримінальне провадження
У Голосіївському районі Києва 30-річний чоловік знущався з собаки у присутності малолітньої дитини. Поліцейські розпочали кримінальне провадження за фактом жорстокого поводження із твариною
Про це повідомляє Поліція Києва.
"Правоохоронці отримали відеозаписи, на яких видно, як 30-річний чоловік у присутності малолітньої дитини знущається з собаки через те, що та справила природні потреби не у відведеному для цього місці", - розповіли в поліції.
Слідчі вилучили постраждалу 11-річну тварину породи той-тер’єр та передали до спеціалізованого притулку. Собака проходить медичне обстеження та отримує необхідну допомогу.
Фото: Поліція Києва
"За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 299 КК України - жорстоке поводження з тваринами. Триває досудове розслідування", - додали в поліції.
Примітка. Відповідно до ч. 1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
- Мешканцю Львова, який забив собаку до смерті, правоохоронці повідомили про підозру у жорстокому поводженні з тваринами.
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