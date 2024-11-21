Новопризначений посол Китаю розпочав роботу в Україні
Заступник міністра закордонних справ Євген Перебийніс 21 листопада прийняв копії вірчих грамот у новопризначеного посла Китаю в Україні Ма Шенкуня
Про це повідомили на сайті МЗС України.
Перебийніс привітав китайського високопосадовця з початком його дипломатичної місії в Україні та відзначив позитивну динаміку активізації українсько-китайського політичного діалогу цьогоріч.
Також сторони обговорили актуальні питання двостороннього порядку денного, зокрема, у контексті використання значного потенціалу торгівельно-економічної співпраці між Україною та Китаєм, а також взаємодії двох країн у багатосторонніх форматах.
- Україна за останній рік відкрила 7 нових посольств в Африці: загалом на континенті їх налічується 17. Водночас нові українські відомства зʼявляться в державах Азії.
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