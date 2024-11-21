Новопризначений посол Китаю розпочав роботу в Україні

Про це повідомили на сайті МЗС України.

Перебийніс привітав китайського високопосадовця з початком його дипломатичної місії в Україні та відзначив позитивну динаміку активізації українсько-китайського політичного діалогу цьогоріч.

Також сторони обговорили актуальні питання двостороннього порядку денного, зокрема, у контексті використання значного потенціалу торгівельно-економічної співпраці між Україною та Китаєм, а також взаємодії двох країн у багатосторонніх форматах.