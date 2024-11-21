"За останній рік було відкрито 7 нових посольств в Африці": спецпредставник України Субх

Про це розповів спеціальний представник України з питань Близького Сходу та Африки Максим Субх кореспондентці Еспресо Наталі Стареправо.

Під час другої міжнародної конференції Crimea Global. Understanding Ukraine through the South Субх заявив, що за останній рік на території Африки зʼявилися 7 нових посольств України.

"За останній рік нами було відкрито 7 нових посольств в Африці. Йдеться про так званий регіон Субсахарської Африки, з якою Україна історично не мала активних звʼязків й активного політичного й торговельно-економічного партнерства. Тому ми маємо зараз на території Африки вже 17 посольств України постійно діючих, де фізично присутні і наші посольства, і наші дипломати", - сказав спецпредставник.

Він також додав, що Київ найближчим часом планує відкрити в Африці щонайменше два нові посольства.

За словами Субха, нові закордонні дипломатичні установи держави також зʼявляться в Азії.

"Я не буду зараз називати країни, тому що це процес, який потребує комунікації через дипломатичні канали, і оголошувати про відкриття посольства можна лише тоді, коли буде згода цих країн… Ця тенденція (відкриття посольств, - ред.) не є ситуативною. Я маю на увазі бажання й позицію президента України й МЗС, що України має бути в світі більше, Україна має бути присутньою на всіх континентах. Ми маємо для цього потенціал", - наголосив дипломат.

Також Субх згадав слова президента Володимира Зеленського, що до кінця 2024 року будуть важливі призначення керівників закордонних дипломатичних установ України.