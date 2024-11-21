Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Світ "За останній рік було відкрито 7 нових посольств в Африці": спецпредставник України Субх
Ексклюзив

"За останній рік було відкрито 7 нових посольств в Африці": спецпредставник України Субх

Дар'я Куркіна
21 листопада, 2024 четвер
16:02
Світ Спеціальний представник України з питань Близького Сходу та Африки Максим Субх

Україна за останній рік відкрила 7 нових посольств в Африці: загалом на континенті їх налічується 17. Водночас нові українські відомства зʼявляться в державах Азії

Зміст

Про це розповів спеціальний представник України з питань Близького Сходу та Африки Максим Субх кореспондентці Еспресо Наталі Стареправо.

Під час другої міжнародної конференції Crimea Global. Understanding Ukraine through the South Субх заявив, що за останній рік на території Африки зʼявилися 7 нових посольств України.

"За останній рік нами було відкрито 7 нових посольств в Африці. Йдеться про так званий регіон Субсахарської Африки, з якою Україна історично не мала активних звʼязків й активного політичного й торговельно-економічного партнерства. Тому ми маємо зараз на території Африки вже 17 посольств України постійно діючих, де фізично присутні і наші посольства, і наші дипломати", - сказав спецпредставник.

Він також додав, що Київ найближчим часом планує відкрити в Африці щонайменше два нові посольства.

За словами Субха, нові закордонні дипломатичні установи держави також зʼявляться в Азії.

"Я не буду зараз називати країни, тому що це процес, який потребує комунікації через дипломатичні канали, і оголошувати про відкриття посольства можна лише тоді, коли буде згода цих країн… Ця тенденція (відкриття посольств, - ред.) не є ситуативною. Я маю на увазі бажання й позицію президента України й МЗС, що України має бути в світі більше, Україна має бути присутньою на всіх континентах. Ми маємо для цього потенціал", - наголосив дипломат.

Також Субх згадав слова президента Володимира Зеленського, що до кінця 2024 року будуть важливі призначення керівників закордонних дипломатичних установ України. 

  • 27 грудня 2023 року Україна започаткувала діяльність українського посольства в Аккрі, столиці Гани - державі в Африці.
  • 24 травня 2024 року свою роботу розпочало посольство України в Ісламській Республіці Мавританія.
Теги:
Новини
Україна
МЗС
МЗС України
Африка
Читайте також:
Дональд Трамп
Автор Ксенія Золотова
18 листопада, 2024 понедiлок
Трамп підтвердив намір оголосити надзвичайний стан у США та залучити військових для масової депортації, - Newsweek
На фото: Олена Зеленська
Автор Світлана Кравченко
20 листопада, 2024 середа
У Словенії чоловік влаштував провокацію під час візиту Зеленської, вигукнувши "Росія переможе": його затримали
міністр оборони ФРН Борис Пісторіус
Автор Ольга Бабишена
19 листопада, 2024 вiвторок
Пошкодження підводних кабелів у Балтійському морі: Пісторіус припустив диверсію
  • USD 41.15
    Купівля 41.15
    Продаж 41.65
  • EUR
    Купівля 43.43
    Продаж 44.11
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, четвер
21 листопада
16:33
Ексклюзив
українські біженці в ЄС
Влада взагалі не знає, де перебувають українці у світі, - експерт з міграційної політики
16:33
росія, санкції
The Guardian: Як Росія може відповісти на дозволи Великобританії та США Україні завдавати удари по її території їхніми ракетами?
16:31
Валерій Залужний
"Перед Україною вже стоїть не Росія": Залужний вважає, що у 2024 році розпочалася Третя світова війна
16:21
Оновлено
ППО
Ракетна атака по Дніпру: РФ могла вдарити міжконтинентальною балістичною ракетою "Рубеж"
16:00
OPINION
Ракетою "Рубіж" Москва цілила у голови на Заході
15:37
Наріман Джелялов
Понад 60 кримських політв’язнів потребують термінової меддопомоги, - Джелял
15:30
Інфографіка
Ціни на пальне АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштують бензин, газ і дизель
15:28
поїзд №143/146 Чоп - Будапешт - Відень
Укрзалізниця запустить прямий щоденний потяг з Києва до Будапешта
15:27
Оновлено
ЗСУ
Рада ухвалила законопроєкт про добровільне повернення на службу тих, хто вперше здійснив СЗЧ або дезертував
15:26
Микола Княжицький
У законопроєкті про безпеку в закладах освіти не передбачено фінансування такої можливості, - нардеп Княжицький
15:13
федина
"Свобода слова нам лише сниться": нардепка Федина в річницю Революції Гідності
15:05
Петер Стано
У ЄС прокоментували інформацію про застосування РФ міжконтинентальної балістичної ракети
14:47
На виборах в Ізраїлі перемагає блок партії "Лікуд" на чолі з експрем'єром Нетаньягу
МКС видав ордери на арешт прем'єра Ізраїлю Нетаньягу, міністра оборони Галланта й лідера військового крила ХАМАСу Дейфа
14:33
суд, прокуратура, вирок
Ексвласник "Житомирських ласощів" Ігор Бойко програв арбітраж проти України
14:14
Оновлено
Росіяни атакували ракетою адмінбудівлю в Кривому Розі: кількість поранених зросла до 26, серед них діти
14:07
Ексклюзив
"Сказати, що у Росії з’явилась нова диво-зборя, не можна": аналітик Їжак про ймовірний удар по Дніпру МБР "Рубеж"
14:04
OPINION
Влада вирішила клонувати "Вовчий суд"
14:03
Президент України Володимир Зеленський на саміті Європейського політичного співтовариства в Будапешті, Угорщина, 7 листопада 2024 р.
Зеленський про удар по Дніпру: Була нова російська ракета, всі характеристики – міжконтинентальної балістичної
14:03
15 років тюрми отримала агентка фсб
До 15 років засуджено агентку "007", яка шпигувала для ФСБ під виглядом волонтерки
13:29
хакер
Українські хакери привітали окупантів з річницею Революції гідності на 19 сайтах російських фірм на ТОТ
13:28
"Моє місце буде в ДШВ": актор Артур Логай розповів, що має бронь, але пройшов військові навчання
13:05
аеропорт "Бориспіль"
Віцепрем'єр з відновлення Кулеба назвав умови відновлення польотів у Львові й Борисполі
12:46
діти, злочини росії
Парламент підтримав за основу законопроєкт щодо захисту прав депортованих і примусово переміщених дітей
12:37
оператори БпЛА
У ЗСУ створили першу школу підготовки операторів безпілотних роботизованих комплексів
12:35
Помаранчева революція
20-річниця Помаранчевої революції у День Гідності та Свободи
12:26
Італія виділила €160 тис. для Національного інституту раку в Києві
12:20
грузія
На війні в Україні загинув 24-річний грузинський доброволець Леван Лохішвілі
12:18
Банан, приклеєний до стіни: роботу художника Мауріціо Каттелана продали за $6,2 млн
12:00
Ексклюзив
Обмін полоненими
Як працюватиме закон про виплати військовим, які потрапили у полон чи зникли безвісти: пояснення правозахисниці
12:00
OPINION
Пекін дає зброю Москві. Як це пояснити Трампу?
12:00
електроенергія
У регіонах діють графіки погодинних вимкнень: ситуація в енергосистемі 21 листопада
11:36
На стримінгах зʼявився плейліст зі S.T.A.L.K.E.R. 2 з 440 українськими піснями
11:26
Угорщина розгорне додаткові засоби ППО поблизу українського кордону
11:15
Ексклюзив
Революція гідності
Результати розслідувань знищені і знищуються зараз, - адвокат родичів Героїв Небесної сотні Титич
11:10
Огляд
світ, міжнародний огляд
Ракети Storm Shadow летять у РФ вслід за ATACMS, а Зеленський чекає на смерть Путіна. Акценти світових ЗМІ 21 листопада
11:03
сніг, негода в Україні
Наталка Діденко прогнозує 22 листопада сніг і сильний вітер у більшості регіонів
10:48
На аукціоні за $121 млн продали картину Магрітта, що стало рекордом для художника
10:38
Коригували вогонь з акаунтів родичів: СБУ затримала двох агенток ГРУ
10:38
Пресреліз
GET Business Festival:
GET Business Festival: сила зростання бізнесу у часи викликів
10:33
Оновлено
Атака Дніпра
РФ здійснила масовану атаку по Дніпру: двоє постраждалих, пошкоджений центр реабілітації
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV