У Мавританії запрацювало посольство України
Посольство України в Ісламській Республіці Мавританія офіційно розпочало свою роботу
Про це повідомляє пресслужба МЗС України.
22-23 травня спеціальний представник України з питань Близького Сходу та Африки Максим Субх перебував у місті Нуакшот з метою офіційного відкриття Посольства України в Ісламській Республіці Мавританія.
У заході також взяли участь офіційні представники МЗС Мавританії, посли та члени дипломатичного корпусу, акредитованого в країні, представники ЗМІ та ділових кіл.
Під час виступу на церемонії Субх зазначив, що започаткування діяльності українського дипломатичного представництва у Нуакшоті є свідченням рішучості України активізувати співробітництво з Мавританією як важливим партнером в регіоні Сахель. Він надав учасникам заходу актуалізовану інформацію щодо триваючої збройної агресії Росії та зусиль українського народу і Збройних сил України, спрямованих на захист нашої держави.
У ході візиту до Мавританії спецпредставник зустрівся з главою МЗС Мавританії Мохамедом Салемом Ульд Мерзуґом. Сторони обговорили розвиток політичного діалогу між Києвом та Нуакшотом, а також шляхи активізації та подальшого розвитку двостороннього співробітництва в торговельно-економічній, енергетичній, сільськогосподарській, гірничодобувній сферах, галузях інформаційно-комунікаційних технологій, культури та освіти.
Спецпредставник подякував мавританській стороні за послідовну підтримку суверенітету та територіальної цілісності України у ході голосувань в ГА ООН. У ході зустрічі Субх передав главі зовнішньополітичного відомства Мавританії особисте послання від міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби із запрошенням здійснити офіційний візит в Україну. Однією з основних тем зустрічі стало обговорення важливості участі Мавританії у Глобальному саміті миру у Швейцарії 15-16 червня на рівні президента, який з лютого поточного року очолює Африканський Союз.
Субх поінформував також міністра закордонних справ, співробітництва та закордонних мавританців про заплановану найближчим часом доставку українського зерна та іншого продовольства до Мавританії у рамках ініційованої президентом України Володимиром Зеленським програми "Зерно з України". Своєю чергою, Мохамед Салем Ульд Мерзуґ подякував уряду України за надану на початку травня 2024 року за сприяння міжнародних донорів через механізми Всесвітньої продовольчої програми першу партію гуманітарної допомоги в обсязі 425 тонн зернових.
Мохамед Салем Ульд Мерзуґ також висловив принципову позицію своєї держави, яка полягає у безумовному дотриманні положень Статуту ООН та норм міжнародного права, у тому числі повазі до суверенітету, територіальної цілісності і непорушності кордонів країн.
Під час свого перебування в Нуакшоті Максим Субх також зустрівся з президентом Національної Асамблеї Мавританії Мохамедом Ульд Бамба Мегеттом. Обговорено можливості активізації міжпарламентських контактів по лінії керівництва парламентів, а також перспективи створення депутатських груп дружби у Верховній Раді України та Національній Асамблеї Мавританії.
Субх запросив очільника парламенту Мавританії приєднатися до парламентського виміру Кримської платформи, а також закликав визнати Голодомор 1932-1933 рр. геноцидом українського народу.
Фото: https://mfa.gov.ua/
- 27 грудня 2023 року Україна започаткувала діяльність українського посольства в Аккрі, столиці Гани - державі в Африці.
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