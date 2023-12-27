У Гані запрацювало посольство України
Україна започаткувала діяльність українського посольства в Аккрі, столиці Гани - державі в Африці
Про це йдеться на сайті МЗС.
"Торік президент України Володимир Зеленський поставив українській дипломатичній службі завдання відкрити нові посольства в Африці. Я радий повідомити, що перше з них уже розпочало роботу в Гані. Далі будемо відкривати наступні", - зазначив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.
За його словами, це частина української стратегії розвитку відносин з країнами Африки, українсько-африканського ренесансу, та протидії російському впливу у світі. Крім цього, він наголосив, що розширення дипломатичної присутності також відкриє нові можливості для української держави, бізнесу та громадян.
Кулеба також анонсував відкриття посольств у Руанді, Мозамбіку та Ботсвані. Загалом Україна планує відкрити десять нових посольств в Африці.
- Ще в жовтні 2022 року Україна планувала відкрити посольство в Гані задля розширення присутності в Африці.
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