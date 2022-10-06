English Львів Головна
ua ru en
English Львів Головна
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Суспільство Україна планує відкрити посольство в Гані

Україна планує відкрити посольство в Гані

6 жовтня, 2022 четвер
20:57
Суспільство Дмитро Кулеба, МЗС України, Африка

Україна планує відкрити посольство в Гані задля розширення присутності в Африці

Про це повідомляє МЗС України.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба провів у Аккрі переговори з міністеркою закордонних справ Гани Ширлі Айоркор Ботчвей. Візит Кулеби до Гани відбувся у межах першого в історії турне очільника МЗС України країнами Африки.

Кулеба наголосив на прагненні України започаткувати нове якісне партнерство з Ганою та активізувати співробітництво між країнами у сферах безпеки, кібербезпеки, цифрової трансформації, сільського господарства.

"Ми досягли домовленості з ганійською стороною: найближчим часом плануємо відкрити українське посольство в Гані. Започаткування дипломатичної присутності в Аккрі надасть поштовх розвитку політичних контактів, торгівлі, інвестицій, культурних обмінів і взаємодії у сфері освіти", - сказав Кулеба.

Країни домовилися розпочати підготовку до створення Спільної комісії з торговельного та економічного співробітництва і підписали меморандум про підготовку ганійських дипломатів на базі Дипломатичної академії ім. Геннадія Удовенка при МЗС України. 

Ботчвей повідомила про готовність Гани розглянути можливість стажування українських студентів, які вивчають англійську мову. Також країни планують відновити безпечне навчання ганійських студентів в українських університетах.

Кулеба подякував Гані за солідарність із Україною, підтримку в ООН та інших міжнародних організаціях резолюцій, спрямованих на відновлення суверенітету і територіальної цілісності України та за участь Гани у Кримській платформі.

Новини
Україна
МЗС України
Африка
Гана
Дмитро Кулеба
Читайте також:
Біла Церква
5 жовтня, 2022 середа
Росія атакувала Білу Церкву іранськими дронами-камікадзе, є постраждалий
Світлана Тихановська
5 жовтня, 2022 середа
"Ми просимо вашої підтримки": Світлана Тихановська звернулася до України
Віталій Портников
5 жовтня, 2022 середа
Журналісту Віталію Портникову вручили премію Стуса
Київ
+14°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 40.15
    Купівля 40.15
    Продаж 41.06
  • EUR
    Купівля 39.06
    Продаж 40.24
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, четвер
6 жовтня
21:54
Антивоєнна пожежа у Москві
У центрі Москви чоловік підпалив два авто, викрикуючи антивоєнні лозунги, - росЗМІ
21:49
браслет "Символ незламності"
Солдаут. Менш ніж за 12 годин продали всі 10 тис. браслетів з останньої довоєнної партії сталі Азовсталі
21:48
Російські військові
Кремль через мобілізацію хоче знищити народи, які можуть протестувати проти путінського режиму, – Скібіцький
21:23
Володимир Зеленський у Ізюмі
Зеленський заявив, що НАТО мало б завдати превентивних ударів по РФ у разі ядерної загрози. У Кремлі назвали це "закликом до початку світової війни"
21:21
Оновлено
ППО
П’ять безпілотників за п'ять годин: українські воїни знищили ворожі БпЛа на Півдні країни
21:11
Джо Байден
Байден не виключив зустрічі з Путіним під час саміту  G20 
21:01
OPINION
Агія Загребельська
Близький Схід не є на першій лінії американських інтересів
20:54
Рафаель Гроссі та Володимир Зеленський
"Досягли прогресу у створенні зони ядерної безпеки на ЗАЕС": Гроссі зустрівся із Зеленським і наголосив, що МАГАТЕ вважає станцію українською
20:42
маршрутка
У громадському транспорті України заборонили вмикати музику: набув чинності закон про "акустичне насильство"
20:38
Зеленський
Зеленський на саміті Європейської політспільноти: РФ убиває, залякує, корумпує. Перемогти її треба в Україні
20:37
Володимир Путін
З нагоди 70-ліття Путіна очільник РПЦ Кирило закликав два дні молитися за його здоров'я
20:37
ЗСУ вразили 24 скупчення окупантів і їхньої техніки, 2 склади боєприпасів, зенітні та артилерійські засоби і 5 дронів
20:30
Ексклюзив
Генерал-майор ЗСУ Сергій Кривонос
Завдання превентивних ударів по білоруських військових об’єктах зменшить спроможність росіян, - генерал Кривонос
20:28
Денис Шмигаль
Шмигаль назвав умову великих постачань електрики до ЄС і сказав, як Україна може сприяти енергобезпеці Європи
20:24
спиртзавод
У жовтні в Україні продадуть ще шість спиртзаводів
20:22
На Алясці затримали двох російських ухилянтів з Чукотки
Пройшли на човні 400 км. На Алясці затримали двох російських ухилянтів з Чукотки
20:10
Посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук
Посол України в Ізраїлі просить владу припинити уникати однозначності та надати нашій країні допомогу
19:59
Shahed-136
Росія використала понад 80 іранських дронів, з них 60% збито ЗСУ, - Генштаб
19:46
Ексклюзив
Gazeta Wyborcza обрала людиною року Сергія Жадана
Чому українцям знову не дали літературного Нобеля?
19:32
Фіктивний референдум грубо порушує міжнародне право
Незаконно анексовані регіони України внесли у конституцію РФ
19:31
Атака росіян на Ferrexpo. Корумповані суди та удар по іміджу України
19:31
OPINION
Олександр Вільчинський
Прощання з імперією з першокурсниками у бомбосховищі
19:25
У жовтні РФ вивезла на донецький та херсонський напрямки 30 вагонів боєприпасів із Білорусі, - Генштаб
19:24
НБУ
НБУ вирішив ліквідувати ще один банк  
19:19
Петро Порошенко
Порошенко про восьмий пакет санкцій ЄС: крок у вірному напрямку, але потрібне повне ембарго на російський експорт
18:59
nord stream 1 Північний потік газ
У ЄС обговорюють встановлення "цінового коридору" на імпорт газу, - Reuters
18:55
кордон, Естонія
Допитували, погрожували тортурами: Лубінець повідомив міжнародні організації про зникнення українців на кордоні РФ із Естонією
18:50
ЗСУ
ЗСУ звільнили селище Греківка на Луганщині, - Гайдай
18:50
Оновлено
Запоріжжя
Росіяни атакували сімома ракетами інфраструктуру Запоріжжя, є загиблі й постраждалі
18:41
Ексклюзив
Сергій Кривонос
У Кремля ще є декілька козирів і його не цікавить кількість людей, яку буде кинуто у м'ясорубку війни, - генерал Кривонос
18:37
Військові облігації
За три дні у Дії українці придбали військові облігації на 25 млн грн
18:27
Оновлено
Кирило Шевченко
Верховна Рада звільнила голову НБУ Кирила Шевченка
18:17
McDonald’s Київ
У McDonald’s пояснили затримку у відкритті ресторанів в Україні
18:13
Олег Газманов
Колаборанти, співаки, ідеолог та очільниця ЦВК РФ: Стало відомо, хто потрапив у новий пакет санкцій ЄС проти Росії
18:12
Посилка
Надсилати посилки з Польщі до України стало дешевше: Poczta Polska знизила тарифи
18:00
мобілізовані
Міноборони очікує направлення перших 150 тис. мобілізованих росіян в Україну, - Резніков
17:58
Північний потік газ
Після аварій на газогонах Росія заявила, що готова запустити у роботу заблокований "Північний потік - 2"
17:48
Нація футболу
"Нація футболу": у прокат виходить стрічка про становлення української збірної
17:35
Володимир Кара-Мурза
Російського опозиційного політика й журналіста Кара-Мурзу звинуватили в держзраді
17:28
OPINION
Ерік Найман
Триває неоголошена війна між ОПЕК+ та країнами-імпортерами нафти
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV