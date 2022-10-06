Україна планує відкрити посольство в Гані

Про це повідомляє МЗС України.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба провів у Аккрі переговори з міністеркою закордонних справ Гани Ширлі Айоркор Ботчвей. Візит Кулеби до Гани відбувся у межах першого в історії турне очільника МЗС України країнами Африки.

Кулеба наголосив на прагненні України започаткувати нове якісне партнерство з Ганою та активізувати співробітництво між країнами у сферах безпеки, кібербезпеки, цифрової трансформації, сільського господарства.

"Ми досягли домовленості з ганійською стороною: найближчим часом плануємо відкрити українське посольство в Гані. Започаткування дипломатичної присутності в Аккрі надасть поштовх розвитку політичних контактів, торгівлі, інвестицій, культурних обмінів і взаємодії у сфері освіти", - сказав Кулеба.

Країни домовилися розпочати підготовку до створення Спільної комісії з торговельного та економічного співробітництва і підписали меморандум про підготовку ганійських дипломатів на базі Дипломатичної академії ім. Геннадія Удовенка при МЗС України.

Ботчвей повідомила про готовність Гани розглянути можливість стажування українських студентів, які вивчають англійську мову. Також країни планують відновити безпечне навчання ганійських студентів в українських університетах.

Кулеба подякував Гані за солідарність із Україною, підтримку в ООН та інших міжнародних організаціях резолюцій, спрямованих на відновлення суверенітету і територіальної цілісності України та за участь Гани у Кримській платформі.