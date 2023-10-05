У Раді зібрали 226 підписів за розгляд заборони УПЦ (МП)
У четвер, 5 жовтня, у Верховній Раді зібрали 226 підписів за звернення до голови ВР Руслана Стефанчука щодо розгляду заборони УПЦ (МП) в Україні
Про це розповіла народна депутатка Юлія Клименко.
"226 підписів народних депутатів зібрано за звернення до Руслана Стефанчука щодо внесення в зал на голосування заборони московської церкви, отже голоси в залі є", - йдеться у повідомленні.
- 23 вересня очільник Верховної Ради Руслан Стефанчук заявляв, що серед депутатського корпусу українського парламенту відсутня більшість голосів, що можуть бути віддана за закон щодо припинення діяльності церкви Московського патріархату. Йдеться про щонайменше 226 голосів народних обранців..
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