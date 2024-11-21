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На фронті з початку доби сталося 114 боєзіткнень: росіяни активізувалися на Покровському напрямку

Юлія Лаврук
21 листопада, 2024 четвер
16:58
Війна з Росією Війна з Росією, ЗСУ

Від початку доби 21 листопада на російсько-українському фронті відбулося 114 бойових зіткнень. Окупанти найактивніші на Покровському напрямку, там Сили оборони відбили 22 атаки

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Про це йдеться у зведенні Генштабу станом на 16:00.

Сьогодні від вогню ворожої артилерії, мінометів та РСЗВ постраждали, зокрема, громади населених пунктів Волфине, Клюси, Покровка та Журавка Сумської та Чернігівської областей.

Ситуація на основних напрямках

На Харківському напрямку противник шість разів штурмував позиції українських підрозділів у районі Вовчанська, бої продовжуються.

На Куп'янському напрямку російські окупанти 12 разів атакували Сили оборони в районах Петропавлівки, Колісниківки, Загризового та Лозової. П’ять боєзіткнень триває.

На Лиманському напрямку за день загарбницька армія здійснила також дванадцять атак на позиції українців поблизу Твердохлібового, Новоєгорівки, Греківки, Тернів, Торського та в Серебрянському лісі. Десять боїв завершилися, ще два – тривають. 

На Сіверському напрямку авіація противника завдала удару КАБами по Кузьминівці.

На Краматорському напрямку від початку доби ворог двічі атакував поблизу Часового Яру та Ступочок, наразі триває бій.

На Торецькому напрямку агресор чотири рази намагався вклинитися в українську оборону в районах населених пунктів Торецьк та Щербинівка. Ворог активно застосовує авіацію. Завдав ударів КАБами по Торецьку, Калиновому, Іванопіллю та Костянтинівці.

На Покровському напрямку російські загарбники здійснили 30 спроб потіснити Сили оборони із займаних позицій в районах Миролюбівки, Променю, Лисівки, Петрівки, Чумацького та Пустинки. Українські захисники стримують натиск та відбили 22 атаки противника, вісім боєзіткнень – ще тривають.

На Курахівському напрямку ворожа армія здійснила 21 атаку поблизу Берестків, Сонцівки, Зорі, Курахового, Дальнього, Катеринівки та Антонівки. Дев'ять спроб окупантів просунутися вперед вже відбито. Тривають бої. Також ворог скинув сім авіабомб на Андріївку.

На Времівському напрямку відбулося сім ворожих атак в напрямку Трудового, Костянтинопольського, Розливу, Сухих Ялів та поблизу Новодарівки. Три бої ще тривають. Під ударами ворожих бомб опинилися Улакли та Велика Новосілка.

На Оріхівському напрямку окупаційні війська один раз штурмували позиції Сил оборони поблизу П'ятихаток.

На Придніпровському напрямку триває ворожа атака.

Крім того, продовжується операція в Курській області. Від початку доби російські літаки завдали 15 ударів 22 КАБами по власній території. Українські воїни відбили 11 спроб загарбників прорвати оборону, бої тривають.

На решті напрямків – без особливих змін, додали в Генштабі.

  • Президент Володимир Зеленський заявив, що російські військові застосували 21 листопада проти України нову ракету, ймовірно, міжконтинентальну балістичну.
Теги:
Новини
Україна
Росія
військові
російська армія
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Донеччина
окупанти
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