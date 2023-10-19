Рада ухвалила у першому читанні урядовий законопроєкт про заборону релігійних організацій, пов'язаних із РФ
Верховна Рада України на засіданні в четвер, 19 жовтня, ухвалила у першому читанні законопроєкт про внесення змін до деяких законів України щодо діяльності в Україні релігійних організацій
Про це повідомили народні депутати Олексій Гончаренко та Ярослав Железняк.
За таке рішення проголосували 267 нардепів.
Зокрема, законопроєкт за номером 8371 підтримали: "Слуга Народу" - 175 голосів, "Європейська солідарність" - 26, "Батьківщина" - 17, "Платформа за життя та мир" - 1, "За майбутнє", - 8, "Голос" - 18, "Довіра" - 12.
Жодного голосу не дала депутатська група "Відновлення України".
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Як зазначила заступниця голови фракції "Слуга Народу" Євгенія Кравчук, далі в межах Комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики Верховної Ради буде створено робочу групу, яка опрацює правки та пропозиції до законопроєкту перед тим, як скерувати його на друге читання.
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