Рада ухвалила у першому читанні урядовий законопроєкт про заборону релігійних організацій, пов'язаних із РФ

Про це повідомили народні депутати Олексій Гончаренко та Ярослав Железняк.

За таке рішення проголосували 267 нардепів.

Зокрема, законопроєкт за номером 8371 підтримали: "Слуга Народу" - 175 голосів, "Європейська солідарність" - 26, "Батьківщина" - 17, "Платформа за життя та мир" - 1, "За майбутнє", - 8, "Голос" - 18, "Довіра" - 12.

Жодного голосу не дала депутатська група "Відновлення України".

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Як зазначила заступниця голови фракції "Слуга Народу" Євгенія Кравчук, далі в межах Комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики Верховної Ради буде створено робочу групу, яка опрацює правки та пропозиції до законопроєкту перед тим, як скерувати його на друге читання.

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