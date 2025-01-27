Мінсоцполітики: запровадження накопичувальних пенсій не передбачатиме підвищення податків

Про це повідомляє Мінсоцполітики.

Міністерство розробило комплексну реформу пенсійного забезпечення, а відповідні законопроєкти вже подано на розгляд органів влади та інших зацікавлених сторін для ознайомлення та надання пропозицій.

Як зазначається, мета реформи - створити справедливу і прозору пенсійну систему, щоб кожен українець і кожна українка могли отримувати гідну пенсію.

У Мінсоцполітики запевнили, що запровадження накопичувальної системи, яка є частиною реформи, дозволить працівникам додатково збільшувати розмір своєї майбутньої пенсії протягом робочого стажу.

"Важливо: це НЕ призведе до збільшення навантаження на платників податків. Адже внески роботодавця та громадянина не збільшаться, та будуть виокремлені із поточного ЄСВ і ПДФО", - наголосили у відомстві, уточнивши, що за власним бажанням працівник зможе сплачувати додатковий добровільний внесок.

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Очікується, що впровадження накопичувальної системи дозволить збільшити пенсію ще на 15-20% порівняно з середньою заробітною платою людини протягом життя, додатково до солідарної частини пенсії.

Заява міністерки Жолнович щодо пенсійної реформи

Раніше міністерка соціальної політики Оксана Жолнович заявила, що запланована пенсійна реформа в Україні нібито передбачає обов'язкове відрахування 9% від зарплати на накопичувальну пенсію.

За її словами, ці відрахування дадуть змогу отримати на пенсії 20% від своєї середньої зарплати за життя. Інші 20% будуть йти з солідарної системи. У сумі це дасть коефіцієнт заміщення на рівні 40%.

Жолнович заявила, що відраховувати можна і більше добровільно.

"Ми з вами заробляємо якусь суму грошей, наприклад 20 тисяч гривень чи 30 тисяч гривень впродовж життя, усереднюємо. І потім з цієї суми сплачуємо певні внески, щоб на старість забезпечити собі якійсь відсоток від цієї суми. Бо зрозуміло, що коли виходиш на пенсію, твоя пенсія не дорівнює твоїй заробітній платі. Коефіцієнт заміщення - це те, який відсоток від сплачених внесків, від заробітної плати ми гарантуємо чи хочемо гарантувати для кожної людини", - сказала вона.

За словами міністерки, "40% від середнього по життю заробітку - це наша гарантія для солідарної системи"

"Це велика гарантія, бо якщо сьогодні з кожної зарплати ви сплачуєте безпосередньо в пенсійний фонд майже 19%, то гарантія в 40% - це приріст вдвічі цієї суми, це хороша гарантія, і вона визначена європейськими регламентами, і тому ми до неї прагнемо наблизитися. Сьогодні таке покриття, на жаль, у переважної більшості пенсіонерів становить усього 28%. Це недостатньо, ми це розуміємо і думаємо над тим, як би його підвищити", - сказала Жолнович.

Жолнович зазначила, що "другі 20% плюс від тієї ж середньожиттєвої заробітної плати, як мінімум, ми гарантуємо, якщо буде накопичувальна пенсійна система".