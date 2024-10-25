Накопичувальна пенсійна система почне працювати лише для людей до 40 років, - економіст Пендзин

Про це він розповів в етері Еспресо.

"Коли буде вводитись накопичувальна пенсійна система, то вона буде застосовуватись виключно для людей до 40 років. Втім, остаточного затвердження законодавства щодо накопичувальної системи сьогодні немає. Тобто, з якого року буде вводитись ця система. Сьогодні немає сформованого закону, який підписаний президентом. Сьогодні в Україні немає сформованого рішення щодо другого рівня пенсії. Тому, поки що ми можемо говорити про людей до 40 років, які зможуть користуватися пенсійною накопичувальною системою", - пояснив Пендзин.

Економіст зауважив, що громадяни, яким залишилось понад 10 років до пенсії, не зможуть скористатись накопичувальною пенсійною системою.

"Важливо також зазначити, що накопичувальна пенсійна система буде охоплювати не всіх громадян. Громадяни 50 років і більше точно не зможуть скористатись накопичувальною системою. Хіба що ці громадяни будуть йти й укладати договори зі страховими компаніями. Однак і в цьому є певні небезпеки. Зокрема, мова йде про банкрутство таких компаній. Якщо з банками держава гарантує повернення коштів, то зі страховими таких історій немає", - додав він.