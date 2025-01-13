Індексація виплат: Пенсійний фонд попередив про нову шахрайську схему в інтернеті
Індексації пенсій із 15 січня в Україні не буде. Інформацію про це поширюють шахраї
Про це повідомила пресслужба Пенсійного фонду України.
"Останніми днями в Telegram-каналах, які мають сумнівну репутацію, невідомі особи поширили інформацію про індексацію пенсій, яку нібито проведуть найближчим часом. Щоб встигнути її отримати, пенсіонерів закликають заповнювати певну анкету", - розповіли у ПФУ про суть шахрайської схеми.
Там зазначили, що мета аферистів – змусити людей перейти за посиланням, де відбуватиметься подальша реєстрація на закритий інформаційний канал і фішінгові дії.
Громадян закликають не переходити за сумнівними посиланнями, аби не стати жертвами шахраїв.
"Відповідально інформуємо: умови проведення індексації пенсій визначено частиною другою статті 42 Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування". Такий перерахунок проводиться без додаткового звернення та не потребує заповнення жодних анкет", - наголосили у ПФУ.
Там додали, що питання проведення індексації пенсій у 2025 році буде визначено окремою постановою уряду, а Пенсійний фонд України поінформує громадян про це через свої офіційні інформаційні канали.
- У Держбюджеті на 2025 рік закладено понад 400 млрд грн на соціальний захист населення, включно з індексацією пенсій і виплатою субсидій.
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