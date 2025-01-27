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На Кіровоградщині вандали пошкодили портрети загиблих бійців на Алеї пам'яті

Катерина Єсікова
27 січня, 2025 понедiлок
21:53
Кримінал Пошкоджені портрети загиблих бійців на Алеї пам'яті

У Новоукраїнці Кіровоградської області декілька людей з ознаками алкогольного сп’яніння зіпсували портрети загиблих бійців на Алеї пам'яті

Зміст

Про це повідомив очільник громади Олександр Корінний.

Зазначається, що злочині дії сталися вдень 26 січня на Алеї пам’яті героїв Новоукраїнської громади.

"На звернення міської ради працівники поліції відреагували оперативно та встановили особи правопорушників, бо ж, крім свідків, спрацювали і камери відеонагляду. Звичайно ж, вандали понесуть покарання відповідно до закону, однак їхня поведінка не вкладається у жодні рамки здорового глузду, бо назвати цей вчинок людським вкрай важко", - написав Корінний.

Він також пообіцяв у найкоротший час відновити портрети загиблих захисників.

  • Столична поліція та СБУ затримали 23-річного киянина, який намагався пошкодити прапорці загиблим військовим на майдані Незалежності.
Теги:
Новини
Суспільство
Україна
ЗСУ
Кіровоградщина
ЗСУ загиблі
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