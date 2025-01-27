На Кіровоградщині вандали пошкодили портрети загиблих бійців на Алеї пам'яті

Про це повідомив очільник громади Олександр Корінний.

Зазначається, що злочині дії сталися вдень 26 січня на Алеї пам’яті героїв Новоукраїнської громади.

"На звернення міської ради працівники поліції відреагували оперативно та встановили особи правопорушників, бо ж, крім свідків, спрацювали і камери відеонагляду. Звичайно ж, вандали понесуть покарання відповідно до закону, однак їхня поведінка не вкладається у жодні рамки здорового глузду, бо назвати цей вчинок людським вкрай важко", - написав Корінний.

Він також пообіцяв у найкоротший час відновити портрети загиблих захисників.