Зеленський у Кракові обговорив із президентом Євроради Коштою посилення санкцій проти РФ і військову допомогу Україні

Про це йдеться на сайті Офісу президента.

Вказано, що під час зустрічі Зеленський подякував за рішення ЄС продовжити санкції проти Росії ще на пів року і наголосив, що потрібно і далі тиснути на РФ, оскільки, на його думку, "санкції є одним зі справді сильних інструментів". Однією з ключових тем зустрічі був 16-й пакет санкцій ЄС проти РФ.

Разом з тим, Зеленський та Кошта говорили про військову допомогу Україні.

"Президент наголосив, що розвиток української оборонної промисловості, насамперед виробництво безпілотників і далекобійної зброї, є пріоритетом, що посилить позиції нашої держави для досягнення справедливого й тривалого миру. Сторони обговорили можливі джерела фінансування вітчизняного виробництва зброї, яке є швидким і дешевим, зокрема шляхом використання заморожених російських активів", - йдеться у повідомленні.

Крім того, вони приділили увагу неформальній зустрічі лідерів ЄС, яку Кошта скликав на 3 лютого. Зеленський вказав, що Україна розраховує на започаткування на ній "нових сильних ініціатив із постачання боєприпасів" та підкреслив на важливості для Києва повноцінної участі ЄС у "будь-яких майбутніх переговорах щодо відновлення справедливого миру".

Також Зеленський вказав, що розраховує на підтримку президента Євроради в забезпеченні одностайності серед держав-членів щодо переговорів про вступ України в ЄС.

"Ми будемо поруч із вами стільки, скільки буде необхідно", - сказав Кошта.